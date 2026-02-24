Francúzsky prezident Emmanuel Macron je podľa vlastných slov veľmi skeptický k možnosti krátkodobého mieru na Ukrajine. Vyjadril sa tak v utorok počas videokonferencie s partnermi z koalície ochotných. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Som - mierne povedané - veľmi skeptický, pokiaľ ide o vyhliadky na dosiahnutie krátkodobého mieru,“ povedal Macron v deň štvrtého výročia ruskej invázie na Ukrajinu.
Je podľa neho dobré, že pokračujú tieto iniciatívy mierových rozhovorov, no „na ruskej strane nie je žiadna ochota dosiahnuť mier“.
„Rusi si jedného dňa uvedomia závažnosť tohto zločinu spáchaného v ich mene, ničotnosť zámienok preň a jeho dlhodobé ničivé účinky na ich vlastnú krajinu,“ napísal Macron v utorok na sociálnej sieti X. Zároveň sľúbil, že Francúzsko bude pokračovať v podpore Ukrajiny a v sankciách proti Rusku. Moskva podľa Macrona musí pochopiť, že čas nie je na jej strane.
Invázia na Ukrajinu je pre Rusko podľa neho trojakým - vojenským, ekonomickým aj strategickým - neúspechom, lebo Rusko tým iba „posilnilo NATO, ktorého rozšíreniu sa snažilo zabrániť, zjednotilo Európanov, ktorých sa snažilo oslabiť, a odhalilo krehkosť imperializmu z inej éry“.
K utorkovému videohovoru koalície ochotných sa pripojil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa poďakoval spojencom za podporu po ruských útokoch na civilnú a energetickú infraštruktúru počas tejto zimy.
„Pomoc, ktorú nám poskytli naši priatelia, a odolnosť našich ľudí nám dali možnosť prežiť,“ povedal Zelenskyj. „Preto vás žiadame o pomoc obnoviť náš energetický systém,“ apeloval.