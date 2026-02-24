Českí policajti zastavili na ceste nezvyčajné vozidlo. Ako informovali v príspevku na sociálnej sieti, počas víkendu si na vozovke všimli „futuristické autíčko“. Vodič po zastavení tvrdil, že trénuje.
Vozidlo poháňa ľudská sila
Nezvyčajné vozidlo sa podľa polície pohybovalo od obce Ostravice na východe krajiny smerom na Staré Hamry. Podľa jeho vodiča malo ísť o velomobil.
„Po zastavení z tohto vystúpil muž, ktorý uviedol, že ide o velomobil. Tento je poháňaný ľudskou silou a využíva ho v rámci tréningu.“
Vodič policajtom uviedol, že s velomobilom väčšinou trénuje v susednom štáte, do Českej republiky zašiel len náhodou. Keďže vozidlo spĺňalo všetky podmienky premávky na cestách, polícia ho pustila ďalej.
Velomobil, vzdialený bratranec bicykla
Výrobca Velomobile World na svojom webe opisuje velomobil ako „vozidlo poháňané ľudskou silou (pedálmi), podobne ako bicykel“. Velomobil má slúžiť na bežné používanie a jeho stavba zabezpečuje pohodlie, ochranu pred vplyvmi počasia a úložný priestor.
Velomobil má vnútri volant a pedále. Nasadanie a vysadanie môže byť spočiatku výzvou.
Na rovine velomobil dosahuje rýchlosť 30 až 50 kilometrov za hodinu. Podľa výrobcu za to vďačí najmä aerodynamickému vzhľadu.
Vozidlo má viacero využití:
- na každodenné dochádzanie do práce
- na nakupovanie alebo výlety
- na športovanie
Podľa výrobcu používanie velomobilu tiež pomáha zlepšiť zdravie. Šliapanie do pedálov pôsobí ako aerobické cvičenie, ktoré podporuje činnosť srdca a mozgu. Takisto sa pri ňom spevňujú svaly nôh a z dlhodobého hľadiska pomáha spaľovať kalórie a redukuje kilá navyše.