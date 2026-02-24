V hlavnom meste sa koná zhromaždenie a pochod, súvisia s tým dopravné obmedzenia.
Verejné zhromaždenie spojené s pochodom, ktoré sa uskutoční v utorok podvečer v Bratislave pri príležitosti štvrtého výročia vojny na Ukrajine, si vyžiada dočasné dopravné obmedzenia. Informuje o tom bratislavská mestská polícia (MsP) na sociálnej sieti.
Dopravné obmedzenia v Bratislave
S dočasnými dopravnými obmedzeniami treba počítať približne od 17.00 h v okolí Prezidentského paláca a následne na uliciach Palisády a Mudroňova. Pochod totiž bude smerovať od Prezidentského paláca k Veľvyslanectvu Ukrajiny v SR. Vylúčené nie je ani obmedzenie alebo presmerovanie viacerých spojov MHD.
Polícia žiada verejnosť, najmä vodičov, aby sa vyhli podvečer daným lokalitám a využili alternatívne trasy. Účastníkov pochodu žiada, aby svoje postoje vyjadrovali pokojne, dôstojne a s rešpektom. „Práve rešpekt k slobode a demokracii je hodnotou, ktorú si pri podobných výročiach pripomíname,“ odkazuje polícia, vyzývajúc zároveň k nenarúšaniu riadne ohláseného verejného podujatia.
Mestská polícia bude taktiež dohliadať na bezpečnosť a verejný poriadok.