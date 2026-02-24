Minister školstva sa poďakoval všetkým učiteľom za ich empatiu, profesionalitu a ľudskosť.
Pre ukrajinské deti sa školy na Slovensku stali miestom bezpečia, priateľstva a budúcnosti. Dali im stabilitu, vzdelanie a pocit, že niekam patria. Na sociálnej sieti to skonštatoval minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) pri príležitosti štvrtého výročia začiatku vojny na Ukrajine.
„Medzi slovenskými a ukrajinskými deťmi vznikajú priateľstvá, ktoré, verím, pretrvajú aj po ich návrate domov - do krajiny, kde opäť zavládne mier,“ doplnil minister. Zároveň vyzdvihol, že rodiny, mestá, obce aj školy otvorili dvere tisíckam detí a rodičov, ktorí museli odísť zo svojej vlasti.
Poďakoval aj všetkým učiteľom za ich empatiu, profesionalitu a ľudskosť. „Aj vďaka nim sa ukazuje, že solidarita a pomoc druhým majú na Slovensku svoje pevné miesto,“ dodal minister.
Vojna na Ukrajine sa naplno začala 24. februára 2022, keď ruský prezident Vladimir Putin oznámil začiatok „špeciálnej vojenskej operácie“ proti Ukrajine. Vojna medzi Ukrajinou a Ruskom je najväčším ozbrojeným konfliktom v Európe od druhej svetovej vojny. Európska únia, NATO a Spojené štáty a ďalšie krajiny v reakcii na ruský vpád na Ukrajinu uvalili na Rusko rozsiahle sankcie a začali Kyjevu poskytovať vojenskú, finančnú a humanitárnu pomoc. Rokovania o prímerí v roku 2025 obnovili Spojené štáty americké. Zatiaľ však neviedli k zastaveniu bojov a útokov.
Rusko v súčasnosti okupuje takmer 20 percent ukrajinského územia, pričom prakticky denne útočí na mestá, dediny a civilnú infraštruktúru, čo má za následok aj najhoršiu energetickú krízu od začiatku invázie.