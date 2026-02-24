Západní spojenci musia zvýšiť svoju vojenskú, finančnú a humanitárnu pomoc, ak má Ukrajina zvíťaziť nad Ruskom, uviedol v utorok generálny tajomník NATO Mark Rutte pri príležitosti štvrtého výročia ruskej invázie. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
„Táto podpora je nevyhnutná. Ukrajina potrebuje viac, lebo len prísľub pomoci túto vojnu neukončí,“ tvrdí Rutte. „Ukrajina potrebuje muníciu dnes a každý deň, kým sa krviprelievanie neskončí,“ konštatoval.
Podpora Západu je potrebná, aby sa Ukrajina „dokázala brániť voči ruskému teroru z oblohy a udržať frontové línie“.
NATO podľa slov Rutteho stojí pri Ukrajine od začiatku vojny a bude pri nej stáť aj pri všetkých nadchádzajúcich výzvach.
Spojencov Ukrajiny vyzval na to, aby sa zaviazali zabezpečiť mier po ukončení bojov. „Keď sa boje skončia, mier musí byť udržiavaný silnými ukrajinskými jednotkami pripravenými odstrašiť a brániť, ako aj účinnými bezpečnostnými zárukami od partnerov Ukrajiny - Európy, Kanady a Spojených štátov,“ povedal Rutte.
Ukrajinci si podľa šéfa Aliancie zaslúžia trvalý a spravodlivý mier. V Európe nemôže byť skutočný mier bez skutočného mieru na Ukrajine, tvrdí.
Vedúca ukrajinskej misie pri NATO Aljona Hetmančuková povedala diplomatom a vojenským predstaviteľom z 32 členských krajín NATO, že každý ďalší systém protivzdušnej obrany, každá dodávka munície a protibalistické strely „nielen zachraňujú životy, ale posilňujú pozíciu Ukrajiny pri rokovacom stole“.