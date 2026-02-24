Falošní plynári si od miestnych pýtajú peniaze. Podľa obce však nevykonávajú službu, za ktorú by sa bežne platilo.
V obci Lehota pod Vtáčnikom pri Prievidzi úradujú falošní plynári. Obec na to upozornila na svojom webe.
Ponúkajú služby za 120 eur
Podvodní plynári si za bežne neplatené služby pýtajú 120 eur; Ilustračné foto: ronstik/Shutterstock.com
Ako upozornila obec, podvodníci navštevujú miestnych priamo v domácnostiach. Za bežne nespoplatnené služby si pritom pýtajú 120 eur:
„Majú ponúkať služby v hodnote 120 eur. Raz má ísť o odstránenie poruchy, raz o revíziu plynových rozvodov alebo spotrebičov.“
Ako upozornila obec, tieto služby nie sú povinné a platené. Občania by prípadné zásahy do plynových rozvodov a spotrebičov v domácnosti mali riešiť s overeným dodávateľom služieb.
Podvodníci sa vydávajú aj za známy obchod
Podvodníci sa vydávajú za známy obchod, na mušku si vzali aj sieť s drogériou; Foto: Mino Surkala/Shutterstock.com
Pred podvodníkmi počas februára varoval aj obchodný reťazec Sportisimo. Ten mal zaznamenať niekoľko falošných webov, ktoré sa vydávajú za oficiálnu internetovú stránku reťazca.
Falošné weby sa podľa obchodu prezentujú ponukou s podozrivo nízkymi cenami. Spoznáte ich aj podľa týchto ukazovateľov:
- chýbajúce kontaktné údaje alebo neprofesionálny vzhľad
- webová adresa nezodpovedá oficiálnemu názvu značky
- platba je možná len prevodom alebo kartou bez zabezpečenia
„Dôrazne odporúčame, aby ste na týchto stránkach nenakupovali. Existuje reálne riziko straty finančných prostriedkov, nedoručenia tovaru alebo zneužitia osobných údajov,“ vyzval obchodný reťazec.
