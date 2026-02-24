Pri príležitosti štvrtého výročia ruskej invázie na Ukrajinu nemecký minister obrany Boris Pistorius v utorok kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa za to, že s ruským prezidentom Vladimirom Putinom zaobchádza ako s priateľom. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Trump minulý rok na rokovaniach na Aljaške privítal ruského prezidenta „ako kamoša“ a zároveň úplne zastavil vojenskú podporu Ukrajine, povedal Pistorius pre nemeckú rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk.
Minister tiež kritizoval šéfa Bieleho domu za to, že veľmi skoro a „bez potreby“ stiahol zo stola členstvo Ukrajiny v NATO. „Bol by to cenný vyjednávací tromf, ktorý by sa mohol využiť pri rokovaniach o ďalších otázkach,“ povedal.
Pistorius súčasne kritizoval Rusko za pokračujúce letecké útoky na Ukrajinu. „To, čo sa tam každú noc deje, nemá nič spoločné s dobývaním krajiny,“ uviedol nemecký minister a obvinil Moskvu z terorizovania civilného obyvateľstva pri teplotách mínus 20 stupňov Celzia. „Nezíska sa tým ani jediný meter štvorcový územia. Cieľom je naopak zlomiť morálku ukrajinského ľudu a zničiť ich krajinu,“ dodal.
Šéf rezortu obrany vyzdvihol, že aj po štyroch rokoch prejavuje ukrajinské obyvateľstvo „neuveriteľnú vôľu vytrvať, neuveriteľnú odvahu, silu a morálku“.
Zároveň však pripustil, že rozhodnutie na bojisku je v dohľadnej budúcnosti sotva možné. Podľa ministra je z pohľadu rokovaní veľmi dôležité, aby sa udržala silná podpora Ukrajiny, pretože hospodárska situácia v Rusku sa „čoraz viditeľnejšie zhoršuje“.
Rusko, ktoré v súčasnosti okupuje takmer 20 percent územia Ukrajiny, denne útočí na civilné oblasti a infraštruktúru. Počas tejto zimy pritom zintenzívnilo svoje útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, čím spôsobilo najhoršiu energetickú krízu od začiatku invázie.
Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vzdal v utorok počas bohoslužby v Berlíne hold stovkám tisíc ľudí, ktorí prišli o život počas vojny na Ukrajine.