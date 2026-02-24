Nezvestný Martin nezdvíha telefón a zdržiava sa na neznámom mieste. Príbuzní od neho dostali znepokojivú správu.

Banskobystrická polícia vyhlásila pátranie po nezvestnom 45-ročnom Martinovi z Banskej Bystrice. Informovala o tom krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že naposledy ho videli v nedeľu (22. 2.) popoludní.

Príbuzným poslal znepokojivú správu

Martin mal ešte v nedeľu poslať príbuzným znepokojivú správu. Odvtedy však nezdvíha telefón:

„Naposledy ho videla jeho matka v nedeľu 22. 2. popoludní. Následne mal príbuzným zaslať znepokojivú správu a od tej doby nedvíha mobilný telefón a zdržiava sa na neznámom mieste.“

Popis oblečenia:

  • sveter tmavo-čiernej farby
  • vetrovka modrej farby
  • rifle modrej farby
  • zimné členkové topánky čiernej farby
  • zlatá retiazka na krku

Polícia vyhlásila pátranie po nezvestnom Martinovi z Banskej Bystrice; Foto: facebook.com/KRPZBB

Nezvestný sa môže pohybovať vo vozidle Suzuki SX4 šedej farby, s evidenčným číslom BB 337 EN. Polícia vyhlásila pátranie aj po aute.

„Akékoľvek informácie k uvedenej osobe oznámte prosím na známom čísle 158,“ požiadala polícia.