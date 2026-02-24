V Bruseli neschválime nič na podporu Kyjeva, kým sa Zelenskyj nespamätá, vyhlásil maďarský premiér Viktor Orbán.
Ukrajina zámerne spôsobuje v Maďarsku pred aprílovými parlamentnými voľbami nedostatok pohonných hmôt blokovaním ropovodu Družba, aby zvrhla súčasnú vládu a dosadila lídra nakloneného Kyjevu. Napísal to v utorok na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Premiér zdôraznil, že rezervy krajiny boli doplnené, ropná blokáda bude prelomená. „Vojnovú pôžičku Ukrajine sme zastavili a v Bruseli neschválime nič na podporu Kyjeva, kým sa prezident Volodymyr Zelenskyj nespamätá,“ dodal.
„My neasistujeme ukrajinskej ropnej blokáde, ale ju prelamujeme. Brusel aj Kyjev si tým môžu byť istí,“ podčiarkol Orbán.
Predseda Európskej rady António Costa v pondelok v liste vyzval Orbána, aby Budapešť prestala blokovať pôžičku Európskej únie pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur. Na tej sa lídri členských štátov EÚ dohodli 18. decembra na summite v Bruseli.
Orbán v piatok večer oznámil, že Maďarsko bude blokovať prevod finančných prostriedkov určených pre Kyjev na roky 2026 až 2027, kým Ukrajina neobnoví tranzit ruskej ropy cez ropovod Družba. Pre rovnaký problém Budapešť zároveň blokuje schválenie 20. balíka sankcií EÚ proti Rusku.
Maďarský premiér obvinil Kyjev z pomalého obnovovania ropovodu Družba, ktorý bol podľa tamojších úradov poškodený pri ruskom dronovom útoku na konci januára. Orbán tvrdí, že „neexistujú technické prekážky, ktoré by bránili obnoveniu dodávok ropy cez Družbu do Maďarska. Je to len otázka politického rozhodnutia Ukrajiny“. Trval na tom, že je jedným z najdisciplinovanejších a najkonzistentnejších lídrov v EÚ a že jeho veto je odôvodnené aktuálnymi okolnosťami.
Na pondelňajšom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár kritizoval Ukrajinu za nedostatočnú komunikáciu ohľadom zastavenia dodávok ropy cez ropovod Družba a požiadal Európsku komisiu o inšpekciu.
Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí cez víkend uviedlo, že odmieta a odsudzuje ultimáta a vydieranie zo strany vlád Maďarska a Slovenskej republiky v súvislosti s dodávkami energií.
Zároveň dodalo, že „nepretržite informuje o následkoch škôd spôsobených ruskými útokmi na ropovod Družba Európsku komisiu i vlády Maďarska a Slovenska.“ Opravy ropovodu podľa rezortu diplomacie pokračujú a Ukrajina navrhla alternatívne trasy dodávok neruskej ropy do oboch krajín.