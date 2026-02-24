Podľa Juraja Blanára ide v súčasnosti o jedinú možnosť na dosiahnutie mieru na palestínskom území.
Slovenská republika v reakcii na vývoj na Blízkom východe zdôraznila podporu mierovému plánu pre Pásmo Gazy v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2803, potrebu diplomatických riešení vo vzťahu k Iránu a celospoločenský politický proces v Sýrii. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR po pondelňajšom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci, na ktorom sa zúčastnil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár.
„V pozícii pozorovateľskej krajiny bola naša prítomnosť na prvom zasadnutí Rady mieru pre Gazu vo Washingtone signálom podpory mierovému plánu USA, aj keď naša vláda odmietla ponuku na členstvo kvôli viacerým výhradám,“ uviedol minister s tým, že v súčasnosti ide o jedinú možnosť na dosiahnutie mieru na palestínskom území, ktorého výsledkom by malo byť podľa jeho slov dvojštátne riešenie.
V súvislosti s mierovým plánom zdôraznil potrebu lepšej koordinácie na úrovni EÚ. „Odmietam kritiku na adresu eurokomisárky (Dubravky) Šuicovej, ktorá sa ako pozorovateľka zúčastnila na zasadnutí Rady mieru a urobila dobre. EÚ je najväčším prispievateľom humanitárnej pomoci pre Gazu a teda nemôže byť bokom,“ doplnil šéf slovenskej diplomacie a ako kľúčové pre ďalší postup plánu označil napĺňanie bezpečnostných a humanitárnych predpokladov a konštruktívne angažovanie sa v celom procese.
Zároveň poukázal na to, že odzbrojenie palestínskeho militantného hnutia Hamas a neobmedzený prísun humanitárnej pomoci sú nevyhnutné pre obnovu Pásma Gazy a vytvorenie dôveryhodných bezpečnostných mechanizmov.
Svojich rezortných partnerov tiež informoval o februárovom rokovaní s palestínskou ministerkou zahraničných vecí Varsen Aghabekjanovou Šáhínovou v Bratislave a upozornil na riziko ďalšej eskalácie násilia a potrebu intenzívnej spolupráce s regionálnymi partnermi vrátane Izraela.
V diskusii ministrov zahraničných vecí Blanár otvoril aj otázku situácie na Západnom brehu. „Popri Pásme Gazy nemožno podceňovať ani vývoj v tomto regióne. Nedávne rozhodnutia Izraela týkajúce sa registrácie pôdy sú v rozpore s dohodami z Osla a podkopávajú vyhliadky na nájdenie riešenia. Som presvedčený, že na porušovanie medzinárodného práva by sme mali reagovať spoločne,“ zdôraznil minister.
Ako ďalej uviedol vo vzťahu k Iránu podporuje Slovensko pokračovanie rokovaní a diplomatickú cestu riešenia konfliktu. „Minulotýždňové rokovania v Ženeve priniesli istý pokrok, no dôležité je, že stále pokračujú, a to hodnotím pozitívne. Musia sa sústrediť na otvorený dialóg a usilovať sa o diplomatické riešenie pred tým vojenským. Destabilizácia Iránu by mala dôsledky nielen v regióne Blízkeho východu, ale aj ďaleko za jeho hranicami vrátane vplyvu na bezpečnosť a migráciu,“ zdôraznil Blanár.
V kontexte vývoja v Sýrii poukázal na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu. „Je potrebné vyvinúť silnejší tlak na vládu v Damasku, aby presadzovala skutočne celospoločenský politický proces a zabezpečila bezpečnosť pre všetky komunity v Sýrii vrátane tej kresťanskej,“ dodal šéf slovenskej diplomacie.