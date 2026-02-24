Vojna na Ukrajine je podľa českého premiéra Andreja Babiša nezmyselná a prináša len skazu, preto si nemožno priať nič iné, než aby sa skončila.
Ocenil mierové úsilie amerického prezidenta Donalda Trumpa a dúfa, že mier čoskoro nastane. Uviedol to v utorok na sociálnych sieťach. Na pripomienku štvrtého výročia ruskej invázie na Ukrajinu vyvesili pred českým úradom vlády ukrajinskú vlajku, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„24. februára 2022 sa začala ničím neospravedlniteľná agresia Ruska voči Ukrajine. Už štyri roky tak trvá nezmyselná vojna, v ktorej každý ďalší deň zomierajú ľudia, sú ničené dediny a mestá a ktorá prináša len skazu. Nemožno si priať nič iné než to, aby sa konečne prestalo zabíjať a vojna sa skončila,“ napísal Babiš.
Podľa jeho slov vraj dlho platilo, že ktokoľvek vyzýval na diplomatické rokovania, dostal „nálepku“ a o mieri sa podľa neho takmer nesmelo hovoriť. „To sa zmenilo až s nástupom prezidenta Trumpa, o podmienkach mieru sa rokuje a ja dúfam, že čoskoro skutočne nastane,“ dodal český premiér.
V utorok sa v Česku pri príležitosti štvrtého výročia začiatku ruskej invázie uskutočnia mnohé akcie. V senáte sa koná verejné vypočutie, ktoré sa bude týkať bezpečnosti Ukrajiny, Európy a obranyschopnosti ČR. Vystúpi na ňom aj prezident Petr Pavel. Pozvaní sú aj viacerí ministri a premiér, všetci sa však ospravedlnili s odôvodnením, že majú iný program.
Prezident sa zase na Pražskom hrade stretne so zástupcami organizácií či jednotlivcami, ktorí sa dlhodobo podieľajú na pomoci Kyjevu. V rámci pripomienky výročia sa podvečer pred ruským veľvyslanectvom v Prahe uskutoční aj koncert Noise for Ukraine, ktorý je podľa organizátorov vyjadrením odporu voči pokračujúcej ruskej agresii a zároveň symbolom solidarity s Ukrajinou.