Najväčšiu cenu platia opäť nevinní, najmä deti, pripomenul v súvislosti so 4. výročím ruskej agresie na Ukrajine Róbert Dobrovodský.
Vojna na Ukrajine nie je len konfliktom medzi dvoma štátmi. Je to útok na hodnoty, na ktorých stojí demokratický svet. Na ľudskú dôstojnosť, slobodu, bezpečie a právo žiť v mieri. Najväčšiu cenu platia opäť nevinní, najmä deti. Pri príležitosti štvrtého výročia ruskej agresie na Ukrajine to na sociálnej sieti pripomína verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.
„Deti, ktoré prišli o rodičov, domovy, bezpečie aj detstvo. Deti, ktoré namiesto hier poznajú sirény, úkryty a strach,“ konštatuje Dobrovodský s tým, že pravidelne dostáva informácie od ukrajinských partnerských ombudsmanských inštitúcií o násilných deportáciách a únosoch detí z okupovaných území.
Pripomenul, že počas Medzinárodného ombudsmanského sympózia v azerbajdžanskom Baku využil priestor na bilaterálne stretnutia, ktorý vytvorila azerbajdžanská ombudsmanka Sabina Aliyeva. Absolvoval tiež rokovanie s ombudsmanom Tureckej republiky Mehmetom Akarcom, ktorý mu predstavil jeho skúsenosti so sprostredkovaním výmeny vojnových zajatcov a návratu ukrajinských detí. Mal viaceré pracovné stretnutia, stal sa aj kontaktným bodom v rámci iniciatívy Bring Kids Back. Podpísal tiež memorandum o spolupráci s nadáciou Emily Foundation, ktorá sa dlhodobo venuje návratu unesených detí.
„Ochrana práv detí patrí medzi najzákladnejšie civilizačné povinnosti - a v čase vojny to platí dvojnásobne. Ide o záväzok voči budúcnosti, ktorý nemožno odkladať,“ odkazuje Dobrovodský.
Ukrajincov žijúcich na Slovensku zároveň ubezpečuje, že inštitút verejného ochrancu práv je tu aj pre nich. Ochrana ľudských práv podľa neho nesmie mať hranice. Odsudzuje tiež dlhodobé a závažné porušovanie medzinárodného práva aj základných, elementárnych pravidiel ľudskosti zo strany Ruska. Útoky na civilné objekty, energetickú infraštruktúru či obytné oblasti považuje za neospravedlniteľné.