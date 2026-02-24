Vojna podľa prezidenta priniesla skazu, utrpenie a smrť státisícom vojakov na oboch stranách bojovej línie.
Je najvyšší čas ukončiť vojnu na Ukrajine diplomatickými rokovaniami, ktoré povedú k nastoleniu spravodlivého trvalého a udržateľného mieru. Ten by mal poskytnúť garancie, že nedôjde k obnoveniu bojov a otvoriť cestu Ukrajine k mierovej prosperite a vytvoreniu podmienok na začatie prístupových rokovaní o jej vstupe do EÚ. Pri príležitosti štvrtého výročia konfliktu to uviedol prezident SR Peter Pellegrini.
„Diplomacia musí byť zároveň jediným prostriedkom na vyriešenie akýchkoľvek otázok vo vzťahu medzi Slovenskom a Ukrajinou,“ skonštatoval Pellegrini.
Vojna podľa prezidenta priniesla skazu, utrpenie a smrť státisícom vojakov na oboch stranách bojovej línie. Podotkol, že vojna zničila životy nevinných rodín a mnohých vyhnala žiť do zahraničia. Ocenil, že na Slovensku našli mnohí Ukrajinci útočisko a šancu na pokojný život v mieri.
Raši: Hľadanie mierového riešenia vojny na Ukrajine vyžaduje trpezlivosť
Cena vojny na Ukrajine je podľa predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) vysoká a hľadanie mierového riešenia vyžaduje trpezlivosť a zodpovednosť všetkých zúčastnených strán. Raši dúfa, že to už nebude trvať dlho, keď zbrane utíchnu a ľudia na Ukrajine budú môcť opäť žiť v pokoji a bezpečí. Predseda parlamentu to uviedol vo svojom stanovisku pre TASR pri príležitosti štvrtého výročia začiatku vojny na Ukrajine.
„Od začiatku vojny na Ukrajine dnes ubehli štyri dlhé roky. Tento vojenský konflikt, keď Rusko napadlo Ukrajinu, je najväčší od čias druhej svetovej vojny a zásadne narušil mier a bezpečnosť v celej Európe. Spôsobil obrovské ľudské aj materiálne straty. Tisíce životov boli tragicky prerušené, milióny ľudí museli opustiť svoje domovy a mnohé mestá a obce sa zmenili na trosky,“ zhrnul Raši. Táto vojna nám podľa jeho slov pripomína, aká krehká je bezpečnosť a ako rýchlo sa môže zmeniť život ľudí.
Raši podotkol, že ani po štyroch rokoch napriek snahám medzinárodného spoločenstva nebola stále nájdená cesta k mieru. „Boje pokračujú a každý deň prináša nové obete, utrpenie civilistov a vážne dôsledky pre celý región,“ doplnil.
Aj keď dosiahnutie mieru môže podľa šéfa parlamentu vyžadovať ťažké kompromisy, jeho hodnota je nespochybniteľná - mier je vždy hodnotnejší než pokračovanie vojny a jeho obnova je našim záväzkom voči budúcim generáciám.
Vojna na Ukrajine sa naplno začala 24. februára 2022, keď ruský prezident Vladimir Putin oznámil začiatok „špeciálnej vojenskej operácie“ proti Ukrajine. Vojna medzi Ukrajinou a Rusom je najväčším ozbrojeným konfliktom v Európe od druhej svetovej vojny. Európska únia, NATO a Spojené štáty a ďalšie krajiny v reakcii na ruský vpád na Ukrajinu uvalili na Rusko rozsiahle sankcie a začali Kyjevu poskytovať vojenskú, finančnú a humanitárnu pomoc. Rokovania o prímerí v roku 2025 obnovili Spojené štáty americké. Zatiaľ však neviedli k zastaveniu bojov a útokov.
Rusko v súčasnosti okupuje takmer 20 percent ukrajinského územia, pričom prakticky denne útočí na mestá, dediny a civilnú infraštruktúru, čo má za následok aj najhoršiu energetickú krízu od začiatku invázie.