Ukrajina si v utorok pripomína štvrté výročie začiatku ruskej invázie za účasti viacerých európskych lídrov.
Do ukrajinskej metropoly pricestovali okrem iných fínsky prezident Alexander Stubb a švédsky premiér Ulf Kristersson. V príspevku na sieti X to potvrdil ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha.
„S potešením vítam lídrov seversko-baltskej osmičky, našich skutočných a blízkych spojencov v obrane slobody, spravodlivosti a pravdy,“ napísal Sybiha v príspevku na X.
Ukrajinský minister zároveň uviedol, že „dnes je Kyjev centrom európskej diplomacie, mestom, kde sa prijímajú rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť kontinentu a budúcnosť sveta. Mestom, kde sa stretávajú partneri a spojenci, ktorí majú jednu spoločnú pozíciu na podporu Ukrajiny“.
Vo svojom príspevku spomenul aj ráno 24. februára spred štyroch rokov, ktoré bolo pre každého Ukrajinca a Ukrajinku začiatkom ich osobného „príbehu bolesti a sily... a zároveň spoločným príbehom odolnosti“. Uviedol, že Rusko pred štyrmi rokmi spustilo inváziu, aby
„vymazalo Ukrajinu z mapy“, ale Ukrajincov táto situácia naučila „byť silný, keď je to desivé... vážiť si jednoduché veci: svetlo v dome, objatia, či byť doma“.
Sybiha vzdal hold príslušníkom armády, diplomatom, dobrovoľníkom, lekárom, energetikom, učiteľom a všetkým na Ukrajine, ktorí denne robia svoju prácu bez nároku na slávu a uznanie. Dodal, že po boku Ukrajiny sú jej priatelia, národy a štáty, ktoré ju podporujú už štyri roky, pričom „nie slovami, ale činmi.“ Ocenil v tejto súvislosti „častých cestovateľov“ - politikov a lídrov, ktorí na Ukrajinu prichádzajú aj vtedy, keď to bolo a je nebezpečné, ktorí
nevyjadrili len podporu, ale konali.
Pri príležitosti výročia ruskej invázie pricestovali v utorok do Kyjeva aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa.
Obaja predstavitelia EÚ sa zúčastnia na oficiálnom pietnom ceremoniáli a navštívia miesto, kde ruské raketové útoky poškodili energetickú infraštruktúru. Stretnú sa aj s ukrajinským prezidentom a v programe majú tiež účasť na zasadnutí tzv. koalície ochotných. Táto schôdzka má opätovne potvrdiť záväzok zúčastnených krajín podporovať Ukrajinu pri dosahovaní trvalého a spravodlivého mieru a pri posilňovaní bezpečnosti Ukrajiny aj celej Európy.