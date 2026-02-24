Rusi si jedného dňa uvedomia závažnosť zločinu spáchaného v ich mene, vyhlásil v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron pri príležitosti štvrtého výročia ruskej invázie na Ukrajinu.
V príspevku na sieti X prisľúbil, že Francúzsko bude pokračovať v podpore Ukrajiny a v sankciách proti Rusku. Moskva podľa Macrona musí pochopiť, že čas nie je na jej strane. Informuje o tom TASR.
„Pred štyrmi rokmi sa Európa prebudila na zvuk ruských bômb padajúcich na Ukrajinu,“ pripomenul Macron a poukázal na to, že Rusko vojnu proti susednej krajine rozpútalo „v rozpore s medzinárodným právom, so suverenitou národa a s ľudským životom“.
Ukrajina je podľa neho od februára 2022 vystavená bombardovaniu miest, ničeniu škôl a nemocníc a tiež energetickej infraštruktúry.
„Štyri roky zničených životov - násilie, znásilňovanie, mučenie, vojnové zločiny a teror. Štyri roky a tisíce ukrajinských detí vytrhnutých zo svojej krajiny a od svojich rodín. A predsa, už štyri roky Ukrajina odoláva a bráni sa,“ poznamenal.
Napriek tomu, že Kremeľ chcel Ukrajinu dobyť za niekoľko dní, od novembra 2022 ruské sily podľa francúzskeho prezidenta obsadili len jedno percento ukrajinského územia a ukrajinská armáda v januári tohto roka dokonca časť svojho územia získala späť.
„A za akú cenu pre Rusov? Viac ako 1,2 milióna ruských vojakov bolo zranených alebo zabitých - ide o najvyšší počet ruských vojnových strát od druhej svetovej vojny,“ uviedol ďalej Macron.
Invázia na Ukrajine je pre Rusko podľa neho trojitým - vojenským, ekonomickým a strategickým - neúspechom, lebo sa tým „posilnilo NATO, ktorého rozšíreniu sa snažilo zabrániť, zjednotilo Európanov, ktorých sa snažilo oslabiť, a odhalilo krehkosť imperializmu z inej éry“.
„Jedného dňa si Rusi uvedomia obrovský rozsah zločinu spáchaného v ich mene, prázdnosť použitých zámienok a dlhodobé, ničivé dôsledky pre ich vlastnú krajinu,“ dodal francúzsky prezident.