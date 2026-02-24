Po rozhodnutí Najvyššieho súdu USA o clách zavedených prezidentom Donaldom Trumpom žiada logistická spoločnosť FedEx o náhradu škôd.
V žalobe podanej v pondelok (23. 2.) na Súde pre medzinárodný obchod v New Yorku požaduje od federálnej vlády úplné preplatenie všetkých ciel odvedených podľa zákona o núdzových ekonomických právomociach (IEEPA). TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.
Podľa správ amerických médií ide o prvú veľkú žalobu od vydania rozhodnutia Najvyššieho súdu. Trump využil zákon o núdzových právomociach z roku 1997 na zavedenie ciel voči desiatkam obchodných partnerov USA bez súhlasu Kongresu. Najvyšší súd v piatok (20. 2.) rozhodol, že tento krok bol nezákonný. Rozhodovanie o daniach a clách je totiž podľa súdu vo výlučnej právomoci Kongresu.
Najvyšší súd nerozhodol o tom, či musí vláda vrátiť príjmy z ciel dovozcom. Záležitosť teraz musia posúdiť iné súdy, čo by mohlo viesť k rokom sporov. Podľa niektorých odborných odhadov by celková suma vrátených ciel mohla dosiahnuť až 175 miliárd dolárov (148,5 miliardy eur).