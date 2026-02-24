Vietor na horách môže mať silu víchrice. Výstrahu vydali pre štyri okresy.
V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Ružomberok treba naďalej počítať so silnejším vetrom na horách. Pripomína to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Vietor môže dosiahnuť silu víchrice
V polohách nad 1500 metrov očakávajú meteorológovia vietor, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 70 až 85 km/h, čo je víchrica. „Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo,“ pripomína SHMÚ. Výstrahy platia do 17.00 h.
Vietor na horách môže dosiahnuť silu víchrice; Foto: shmu.sk
So silnejším vetrom treba v utorok doobeda počítať aj v okresoch Pezinok, Nitra, Hlohovec a Trnava. Ojedinele sa tam môže podľa meteorológov vyskytnúť vietor s rýchlosťou okolo 12 metrov za sekundu. Výstrahy predbežne platia do 13.00 h.
SHMÚ zároveň vydal meteorologické výstrahy prvého stupňa pre okresy Skalica, Čadca a Námestovo, a to pre povodeň z topiaceho sa snehu a dažďa.