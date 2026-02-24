Slovensko patrí medzi členské štáty Európskej únie s najvyšším počtom utečencov z Ukrajiny v prepočte na obyvateľov.
Na konci roka 2025 evidovalo Slovensko 25,8 osoby z Ukrajiny s dočasnou ochranou na 1000 obyvateľov. Rovnaký pomer mal aj Cyprus, čo je výrazne nad priemerom EÚ, ktorý dosahoval 9,7 osoby na 1000 obyvateľov. Vyšší pomer než Slovensko mali iba Česká republika (36,0) a Poľsko (26,6). Vyplýva to zo štatistík ku koncu roka 2025, ktoré tento mesiac zverejnil hlavný štatistický úrad Európskej únie Eurostat, informuje TASR.
Európska únia aktivovala mechanizmus dočasnej ochrany približne týždeň po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára 2022. Umožňuje osobám utekajúcim pred vojnou získať okamžité právo na pobyt, prístup na trh práce, vzdelanie a sociálne a zdravotné služby bez toho, aby museli prejsť štandardným azylovým konaním.
V celej EÚ malo ku koncu decembra 2025 dočasnú ochranu 4,35 milióna osôb z Ukrajiny, z toho 98,4 percenta tvorili ukrajinskí občania. Z Ukrajiny ušlo a dočasnú ochranu v EÚ však malo k tomuto dátumu napríklad aj viac než 12.000 Rusov, približne 5000 Nigérijčanov a viac než 4000 Azerbajdžancov.
Z členských štátov Európskej únie zaznamenali najvyššie absolútne počty osôb z Ukrajiny pod dočasnou ochranou v Nemecku, a to 1,25 milióna. Na druhom mieste bolo Poľsko s takmer 970.000 utečencami z Ukrajiny a za ním Česká republika s 393.000 osobami.
Z hľadiska veku a pohlavia predstavovali v celej EÚ najväčšiu skupinu spomedzi ukrajinských utečencov dospelé ženy (43,6 percenta), následne deti mladšie ako 18 rokov (30,5 percenta) a tretiu skupinu tvorili dospelí muži (25,9 percenta). Bližší pohľad na štruktúru detí pod 18 rokov ukazuje, že neplnoletí chlapci z celkového počtu utečencov z Ukrajiny tvorili 16,2 percenta a dievčatá 14,3 percenta.
V roku 2025 vydali členské štáty EÚ viac než 683.000 rozhodnutí o udelení dočasnej ochrany pre ľudí z Ukrajiny, čo predstavovalo medziročný pokles o 16 percent. V decembri 2025 bolo vydaných približne 45.000 nových rozhodnutí, čo bolo o 15 percent menej než v novembri.
Slovensko udelilo dočasnú ochranu najväčšiemu počtu ľudí z Ukrajiny v prvom roku vojny – takmer 105.000. V ďalších rokoch tieto počty postupne klesali – od 30.000 v roku 2023 až po necelých 17.000 v uplynulom roku. Čo sa týka záveru vlaňajška, v októbri a novembri bol počet vydaných rozhodnutí na približne rovnakej úrovni okolo 2000, v decembri však klesol na 1300.
Rada EÚ vlani v júni predĺžila dočasnú ochranu pre utečencov z Ukrajiny do 4. marca 2027 s cieľom zaručiť právnu istotu pre nich samotných aj hostiteľské krajiny.