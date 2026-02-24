Ukrajinská štátna energetická spoločnosť Ukrenerho v pondelok večer oznámila, že pravdepodobné zastavenie núdzových dodávok elektrickej energie zo SR nenaruší situáciu v energetickom systéme Ukrajiny. Firma zároveň na sociálnej sieti Facebook informovala, že od Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) zatiaľ nedostala oficiálne dokumenty týkajúce sa jednostranného ukončenia zmluvy, píše TASR.
„Oficiálne dokumenty týkajúce sa jednostranného ukončenia dohody o vzájomnej pomoci v núdzových situáciách zo strany slovenského prevádzkovateľa sústavy SEPS voči spoločnosti Ukrenerho zatiaľ neboli doručené,“ uviedlo Ukrenerho. Spoločnosť zároveň doplnila, že v pondelok dostala list od slovenského prevádzkovateľa prenosovej sústavy týkajúci sa revízie podmienok úhrady podľa platnej zmluvy o poskytovaní núdzovej pomoci. Predložený návrh plánuje v čo najkratšom čase podrobiť analýze.
Podľa spoločnosti Ukrajina naposledy požiadala SR o núdzovú pomoc pred viac ako mesiacom, a to vo veľmi obmedzenom objeme. Núdzová pomoc zo Slovenska bola podľa vyhlásenia spoločnosti poskytovaná pomerne zriedkavo a išlo skôr o krátkodobé dodávky.
Predseda slovenskej vlády Robert Fico po pondelkovom rokovaní s ministrom financií SR Ladislavom Kamenickým ako stopercentným akcionárom SEPS-u požiadal o zastavenie núdzových dodávok elektrickej energie na Ukrajinu. Od tohto dňa podľa Fica platí, že ak sa ukrajinská strana obráti na Slovensko s požiadavkou o výpomoc pri stabilizovaní ukrajinskej energetickej siete, takúto pomoc nedostane.
„Pred prijatím dnešného prvého recipročného opatrenia proti Ukrajine pre nepriateľské akty prezidenta (Volodymyra) Zelenského som mal záujem telefonicky s prezidentom Ukrajiny hovoriť a získať odpoveď, kedy a či vôbec budú obnovené dodávky ropy na Slovensko. Dostali sme správu, že ukrajinský prezident je pripravený na rozhovor až po 25. februári tohto roka. Vzhľadom na závažnosť situácie a vyhlásený stav ropnej núdze na Slovensku sme za týchto okolností nútení pristúpiť k prvému recipročnému opatreniu okamžite. Bude zrušené ihneď po obnovení tranzitu ropy na Slovensko. V opačnom prípade pristúpime k ďalším recipročným opatreniam,“ spresnil slovenský premiér.