Najnovší 20. balík sankcií proti Rusku na pondelňajšom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci zablokovala okrem Maďarska aj Slovenská republika, uvádzajú zdroje stanice Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL). Budapešť svoje veto dopredu avizovala, oficiálny postoj SR známy nie je, píše TASR.
Slovenské veto podobne ako to maďarské podľa RFE/RL nesúvisí so žiadnym z navrhovaných reštriktívnych opatrení, ale s prerušením tranzitu ropy cez ropovod Družba. Ropovodom od 27. januára do Maďarska a na Slovensko neprúdi ruská ropa. Podľa Ukrajiny to spôsobil ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti.
Podľa stanice RFE/RL na pondelňajšom rokovaní ministrov panovala „medzi 25 ostatnými členskými štátmi EÚ frustrácia“ a niektorí otvorene spochybňovali motívy Maďarska. Údajne tvrdili, že veto Budapešti je viac o aprílových parlamentných voľbách ako o dodávkach ropy.
Vetovanie 20. balíka protiruských sankcií Slovenskom naznačila po zasadnutí Rady EÚ aj šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová. „Na rôznych úrovniach komunikujeme s maďarskými a slovenskými kolegami, aby sme s týmto balíkom pokračovali. Nie je to jednoduché. Nikdy to nie je jednoduché, ale práca pokračuje. Veľmi ma mrzí, že sme dnes nedosiahli dohodu, keďže zajtra je smutné výročie začiatku tejto vojny a naozaj musíme vyslať silné signály Ukrajine, že jej naďalej pomáhame, ale zároveň vyvíjame väčší tlak na Rusko,“ vyhlásila.
Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v nedeľu na sociálnej sieti X avizoval, že jeho krajina bude na zasadnutí Rady EÚ blokovať prijatie 20. balíka sankcií proti Rusku.
Nový balík sankcií predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred viac než dvoma týždňami. Zameriava sa najmä na energetiku, finančné služby a obchod. EÚ ho chcela prijať do 24. februára - štvrtého výročia začiatku ruskej vojny na Ukrajine. Členské štáty sa však na ňom nedohodli ani na piatkovom rokovaní na úrovni veľvyslancov, pričom si vyžaduje podporu všetkých 27 členských krajín.