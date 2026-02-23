Drony, ktoré v noci na pondelok zasiahli v Rusku prečerpávaciu stanicu dôležitú pre prevádzku ropovodu Družba, patrili Ukrajinskej bezpečnostnej službe (SBU). S odvolaním sa na jej predstaviteľa o tom informovali portál Politico a agentúra Reuters, píše TASR.
Nočný útok dronov spôsobil požiar v prečerpávacej stanici Kalejkino neďaleko mesta Aľmetievsk v ruskej Tatárskej republike, vyše 1200 kilometrov od rusko-ukrajinskej hranice, uviedol predstaviteľ SBU. Neposkytol viac podrobností o tom, či to nejako ovplyvnilo prevádzku ropovodu.
Podľa zdroja z SBU útok nesúvisí so sporom Ukrajiny s Maďarskom a Slovenskom ohľadom dodávok ruskej ropy. „SBU metodicky znižuje napĺňanie ruského rozpočtu petrodolármi, ktoré financujú vojnu proti Ukrajine. Táto práca bude v budúcnosti pokračovať, aby sa vyčerpala a postupne oslabila ruská ekonomika,“ citovalo Politico predstaviteľa tajnej služby.
Prečerpávacia stanica Kalejkino je podľa denníka Ukrajinska pravda najväčšia svojho druhu a patrí k hlavným logistickým uzlom ruského energetického systému. Mieša sa tam ropa z rôznych oblastí vrátane západnej Sibíri a oblasti Volgy. Kalejkino je začiatkom reťazca, ktorý dodáva ropu na európske trhy: udržiava tlak a nepretržitý tok do ropovodu Družba a zásobuje aj rafinérie v Tatársku.
Úrady okresu Aľmetievsk v pondelok ráno potvrdili útok na priemyselný areál s tým, že „malý požiar“ spôsobili trosky padajúce zo zostrelených dronov. Nespomenuli ropovod Družba ani podrobnosti o prípadných škodách.