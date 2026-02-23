Rozhodnutie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) zastaviť havarijné dodávky elektriny na Ukrajinu vyvolalo ostrú kritiku opozície. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) tvrdí, že predseda vlády ťahá Slovensko na stranu Ruska a hazarduje s bezpečnosťou aj ekonomikou krajiny. Jeho tlak na štátnu spoločnosť SEPS označili liberáli za nebezpečné a nezodpovedné konanie, ktoré môže mať pre štát vážne právne, ekonomické aj reputačné následky.
Gröhling: Vypnúť elektrinu napadnutej krajine v zime je nechutné
Predseda SaS Branislav Gröhling považuje najnovšie vystúpenia premiéra za alarmujúce a chýba mu v nich akákoľvek štátnickosť či zodpovednosť. „To, čo dnes predvádza, je politika, ktorá ide proti záujmom Slovenska. Tlačiť na to, aby bola krajine, napadnutej agresorom, vypnutá elektrina v čase, keď jej obyvatelia čelia útokom a zime, je absolútne nechutné. Je nepredstaviteľné dostávať spoločnosť SEPS pod takýto politický tlak,“ vyhlásil Gröhling.
Líder liberálov varuje pred vážnymi dôsledkami prípadného prerušenia dodávok, ktoré by mohlo znamenať porušenie existujúcich zmlúv a priame poškodenie majetkových záujmov štátu. „Pýtam sa premiéra – koho vlastne chráni? Občanov Slovenska alebo vlastné politické záujmy? Kto z takéhoto kroku bude profitovať? Slovensko to nebude. Tento krok bude mať dopad na náš štátny rozpočet, na naše firmy a na našu reputáciu,“ zdôraznil.
Galek: Fico z nás robí poslušnú ruskú guberniu
Podľa poslanca a experta SaS na energetiku Karola Galeka premiér popiera vlastné sľuby o suverénnej politike. Upozornil na to, že Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) nemôže zastaviť dodávky len na základe politického príkazu.
„Robert Fico ide zo Slovenska urobiť poslušnú guberniu Ruska. Existujú zmluvy, existujú záväzky a existujú štatutári, ktorí za svoje rozhodnutia nesú právnu zodpovednosť. Elektrina, o ktorej dnes premiér hovorí, je v mnohých prípadoch havarijná výpomoc. Fico nemôže len tak odpojiť Ukrajinu bez toho, aby poškodil Slovensko,“ vysvetlil Galek.
Zastavenie dodávok by podľa neho prinieslo ekonomické škody nielen pre samotný štát a SEPS, ale aj pre slovenských výrobcov elektriny. Slovensko by tak mohlo čeliť sankciám a definitívne by stratilo dôveru zahraničných partnerov. „Otázka znie – komu to pomôže? Jedinému človeku – Vladimirovi Putinovi. A Slovensko by v Európe vyzeralo ako krajina, ktorá nedodržiava vlastné záväzky,“ uzavrel Galek.