Slovenská republika s okamžitou platnosťou zastavuje havarijné dodávky elektrickej energie na Ukrajinu. Ide o prvé recipročné opatrenie vlády SR v reakcii na trvajúce zastavenie dodávok ropy cez ropovod Družba zo strany Kyjeva. Rozhodnutie dnes potvrdil premiér Robert Fico po víkendovom ultimáte, v ktorom hrozil tvrdými krokmi, ak sa tranzit strategickej suroviny neobnoví do pondelka.
Predseda vlády na dnešnom rokovaní požiadal štátnu akciovú spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) a ministra financií Ladislava Kamenického ako jej jediného akcionára, aby núdzové dodávky prúdu na Ukrajinu zastavili. „Od dnešného dňa platí, že ak sa ukrajinská strana obráti na Slovensko s požiadavkou o výpomoc pri stabilizovaní ukrajinskej energetickej siete, takúto pomoc neobdrží,“ uviedol Fico vo svojom vyhlásení.
Zelenskyj nemal čas, vláda koná okamžite
Podľa slovenského premiéra bola pomoc so stabilizáciou ukrajinskej siete v poslednom období masívna. Len za január 2026 prevyšoval objem týchto havarijných dodávok celoročný objem pomoci za rok 2025. Slovensko takisto dlhodobo poskytuje Kyjevu reverzný tok plynu, humanitárnu pomoc a podporuje ukrajinských utečencov.
K radikálnemu rezu Slovensko pristúpilo podľa Fica aj pre zlyhanie diplomatickej komunikácie. Slovenský premiér sa pokúšal o telefonický rozhovor s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským, aby zistil, kedy a či vôbec sa tranzit ropy na Slovensko obnoví. Z Kyjeva však prišla odpoveď, že ukrajinská hlava štátu bude na rozhovor pripravená až po 25. februári. Vzhľadom na vyhlásený stav ropnej núdze na Slovensku tak vláda nečakala a siahla k odvetnému kroku ihneď.
Fico hovorí o vydieraní a hrozí blokovaním EÚ
Premiér kroky ukrajinského prezidenta ostro skritizoval a označil ich za „nepriateľské akty“ a „úmyselné poškodzovanie“. Okrem aktuálneho zastavenia dodávok ropy pripomenul aj predchádzajúce zastavenie tranzitu plynu, pre ktoré Slovensko prichádza o 500 miliónov eur ročne na tranzitných poplatkoch. Argumenty Kyjeva o tom, že nákupom ruskej ropy Slovensko podporuje Rusko, považuje Fico za pokrytecké a falošné, keďže viaceré západné štáty vo veľkom nakupujú ruský skvapalnený plyn (LNG) a ruský pôvod má dokonca aj ten plyn, ktorý prúdi reverzom späť na Ukrajinu.
Slovenské spravodajské služby navyše podľa premiéra hlásia, že ropovod na ukrajinskom území je plne funkčný. Kyjev doteraz neumožnil slovenskému veľvyslancovi navštíviť úseky ropovodu, ktoré majú byť údajne poškodené. „Zastavenie toku ropy je čisto politické rozhodnutie s cieľom vydierať Slovensko v medzinárodných postojoch k vojne na Ukrajine,“ dodal Fico a upozornil, že suverénne Slovensko sa vydierať nenechá.
Zároveň do Kyjeva vyslal jasné varovanie: pokiaľ Ukrajina neobnoví tranzit a bude naďalej poškodzovať záujmy SR, slovenská vláda prehodnotí svoje doterajšie konštruktívne postoje k budúcemu členstvu Ukrajiny v Európskej únii a pripraví ďalšie odvetné opatrenia. „Reciprocita je základným pravidlom v medzinárodných vzťahoch,“ uzavrel premiér s tým, že je len na prezidentovi Zelenskom, či si želá ďalšie recipročné kroky, alebo dodávky ropy obnoví.