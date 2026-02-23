Európa by mala znovu objaviť ducha otcov zakladateľov, vrátiť sa k evanjeliovým hodnotám a stala sa tak dôveryhodným aktérom mieru schopným uprednostniť dialóg pred zbrojením. Pri príležitosti štvrtého výročia vojny na Ukrajine to uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Bernard Bober.
„Štvrté výročie nespravodlivej vojny na Ukrajine v nás vyvoláva hlboký súcit s trpiacimi, ktorých životy poznačila smrť, exodus a zničené domovy,“ povedal Bober. Poukázal tiež na narastajúce politické a ideologické napätie medzi Slovenskom a Ukrajinou. „Podporujeme všetky úsilia na dosiahnutie riešenia, pričom cieľom má byť ‚uskutočnenie väčšej spravodlivosti‘, ktorej najvyšším naplnením je láska,“ podotkol predseda KBS. Skonštatoval, že osobitne v mrazivom období by mala byť konkrétnym prejavom civilizácie lásky, ktorá jediná dokáže liečiť rany rozdelenia.