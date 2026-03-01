Ježkovia sa prebúdzajú zo zimného spánku počas marca a apríla. Ak nejakého uvidíte v záhrade, nechytajte ho, radí odborníčka.
Marec a apríl sú mesiace, keď sa ježkovia prebúdzajú zo zimného spánku. Ako však pre denník Independent prezradila ochranárka zo združenia Norfolk Wildlife Trusts Helen Baczkowska, dotýkať by sme sa ich nemali, pokiaľ to nie je nevyhnutné.
Ježkov chytajte len v jednom prípade
Ježka by sme podľa ochranárky mali brať do rúk len v prípade, že je viditeľne zranený; Foto: pixabay.com
Ježkovia sú divoké zvieratá, preto akýkoľvek blízky kontakt s človekom je pre nich stresujúci. „Neveďte ich do domu a nezdvíhajte ich len preto, že sa to dá. Stresuje a desí ich to, a preto budú hľadať úkryt inde,“ varuje Baczkowska.
Ježkovia sú podľa nej sebestační a s hľadaním potravy si dokážu poradiť aj sami, bez pomoci človeka. Dotýkať by sme sa ich mali len v jednom prípade – ak sú viditeľne poranení.
Ježkov by sme nemali ani kŕmiť – podľa odborníčky stačí, keď im na dvore a v záhrade zaistíme dostatok zelene, ktorá priťahuje bezstavovce. Tými sa ježkovia prirodzene kŕmia.
Do plotu v záhrade si spravte diery
Britská pobočka Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) začiatkom februára vyzvala majiteľov domov s dvormi a záhradami, aby si v spodnej časti plota vytvorili diery. Informovala o tom v príspevku zverejnenom na sociálnej sieti.
Diery s rozmermi približne 13 x 13 centimetrov majú slúžiť ježkom. „Vytvorením malých dier v plote si skrášlite záhradu o cestu pre ježkov. Týmto nočným tvorom tak zaistíte pohodový život,“ informovala organizácia.
WWF dodal, že pred úpravou plotu je potrebné informovať susedov.