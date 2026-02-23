Viktor Orbán hovorí o otvorenom zasahovaní do maďarských parlamentných volieb.
Ukrajina je podľa asociačnej dohody s Európskou úniou povinná zabezpečiť dodávky ropy pre Maďarsko. Brusel sa však postavil na stranu Ukrajiny, ktorá nie je členom EÚ, a nie na stranu Maďarska. Podľa servera nepszava.hu to vyhlásil v pondelok v úvode jarnej schôdze maďarského parlamentu premiér Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Brusel a Kyjev sa zhodujú, že pokiaľ bude na čele Maďarska národná vláda, nebudú môcť realizovať svoje plány. Nebudú nás môcť odpojiť od ruských energetických zdrojov, nebudeme podporovať vstup Ukrajiny do Európskej únie, nebudeme Ukrajine platiť a odmietneme vojnu,“ povedal Orbán. Túto skutočnosť označil za otvorené zasahovanie do maďarských parlamentných volieb.
Pripomenul, že v pondelok bolo v Bruseli oznámené, že maďarská vláda zablokuje akékoľvek rozhodnutie na podporu Ukrajiny, kým Kyjev neumožní presun ruskej ropy do Maďarska.