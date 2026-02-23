Situácia je výsledkom toho, že MIRRI sa namiesto systematickej práce na plnení záväzkov sústredilo na sporný kšeft okolo portálu slovensko.sk, tvrdí Ján Hargaš.
Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) hrozí prepadnutie desiatok miliónov eur z Plánu obnovy, tentoraz pre zlyhania pri digitalizačných projektoch. Vyhlásil to opozičný poslanec za Progresívne Slovensko (PS) Ján Hargaš, ktorý sa v strane venuje doprave a informatizácii.
„Máme k dispozícii zápis zo stretnutia medzi MIRRI a úradom na riadenie Plánu obnovy, ktorý hovorí, že pri projekte digitalizácie prioritných životných situácií za približne 130 miliónov eur je vysoké riziko, že nesplníme míľniky. A máme už len štyri mesiace do konca. Už teraz mi je jasné, že (minister Samuel) Migaľ (nezávislý) a (Radomír) Šalitroš riadia ministerstvo ako stánok s hotdogmi,“ uviedol Hargaš.
Podľa neho je situácia výsledkom toho, že vedenie MIRRI sa namiesto systematickej práce na plnení záväzkov sústredilo na sporný kšeft okolo portálu slovensko.sk. „Odborníkov, ktorí upozorňovali na problémy a nesúhlasili s týmto kšeftom, minister vyhodil. Dnes vidíme výsledok - projekty z Plánu obnovy im padajú na hlavu,“ podčiarkol poslanec za PS.
Do projektu sú podľa Hargaša zapojené viaceré rezorty vrátane zdravotníctva a práce. „Som zvedavý, ako sa teraz začnú na seba vyhovárať ministri Migaľ, (Erik) Tomáš (Hlas-SD), (Kamil) Šaško (Hlas-SD) a (Tomáš) Drucker (Hlas-SD), koho je to vina. Toto je vizitka strany Hlas-SD, ktorá do vlády priniesla neschopných ministrov, s ktorými sa spájajú tie najväčšie kšefty za tejto vlády,“ doplnil Hargaš.
Najviac ohrozený je podľa jeho slov projekt digitalizácie prioritných životných situácií, teda služieb, ktoré majú ľuďom uľahčiť vybavovanie vecí ako narodenie dieťaťa, choroby, respektíve starostlivosť o chorého člena rodiny. „Práve pri týchto dvoch oblastiach ministerstvo v zápise priznáva vysoké riziko nesplnenia míľnikov a zavádza krízový manažment. Dnes hrozí, že nesplníme ukazovatele, ktoré sme sľúbili Európskej únii. To už nie je drobné meškanie, to je reálne riziko, že o peniaze prídeme,“ dodal Hargaš.
„V Progresívnom Slovensku preto vyzývame Migaľa, aby okamžite vysvetlil, ako chce situáciu vyriešiť a ako zabezpečí, že Slovensko o peniaze nepríde. Ak budú ministerstvá riadiť kšeftári a babráci, doplatia na to ľudia - rodičia, pacienti aj rodiny, ktorým mali tieto projekty reálne pomôcť,“ uzavrel Hargaš.