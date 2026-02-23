Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v pondelok vyzval Slovensko a Maďarsko na konštruktívnu spoluprácu a zodpovedné správanie.
Uviedol to na sieti X v súvislosti s hrozbami zastavenia dodávok elektriny na Ukrajinu, ak tá neobnoví tranzit ropy cez ropovod Družba. Maďarsko navyše avizovalo, že nepodporí ani prijatie 20. balíka protiruských sankcií, a pohrozilo blokádou pôžičky pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, informuje TASR.
„Dnes na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci som zopakoval, že ultimátum Maďarska a Slovenska by malo byť adresované iba Kremľu. Tieto dve krajiny nemôžu držať celú EÚ ako rukojemníka,“ napísal Sybiha, ktorý sa na schôdzke zúčastnil na diaľku.
V Bruseli v pondelok zasadajú ministri zahraničných vecí krajín EÚ, ktorí rokujú okrem iného o vojne na Ukrajine. SR zastupuje šéf diplomacie Juraj Blanár.
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová pred zasadnutím uviedla, že vzhľadom na postoj Maďarska neočakáva v pondelok dosiahnutie dohody v otázke 20. balíka protiruských sankcií. Podotkla zároveň, že je potrebné vyvíjať tlak na Rusko, pretože to je agresor. Moskva by podľa nej takisto mala učiniť ústupky.
Sybiha uviedol, že Rusko stále neprejavuje ochotu ukončiť vojnu alebo podniknúť vážne kroky smerom k mieru, a preto vyzval na zintenzívnenie tlaku na Moskvu. Žiada zavedenie úplného zákazu vstupu do EÚ pre účastníkov ruskej agresie proti Ukrajine a prijatie 20. balíka sankcií proti Rusku a ďalších opatrení voči ruskej tzv. tieňovej flotile.
„(Ruský prezident Vladimir) Putin sa v otázke Ukrajiny úplne prepočítal. Rusko sa pokúsilo zastrašiť a rozdeliť Európu, ale namiesto toho sa stretlo s bezprecedentnou jednotou a novou európskou silou, ktorá sa znova vyzbrojuje a rozširuje,“ poznamenal na X. Na zasadnutí Rady EÚ podľa svojich slov zdôraznil, že Ukrajina je na mier pripravená.
Do Maďarska a na Slovensko neprúdi ruská ropa cez ropovod Družba od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti.
Maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny v sobotu reagovalo, že odsudzuje takéto „ultimáta a vydieranie“ zo strany vlád Maďarska a Slovenska.