Výhražné správy, zaznamenané počas nedeľnej (22. 2.) noci, sa týkajú 19 škôl na Slovensku. Väčšina z nich je v Bratislave, jedna v Šamoríne a jedna v Snine.
V tejto súvislosti je nasadených 65 policajných hliadok, ktoré školy strážia. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na pondelkovej tlačovej konferencii. Potvrdil, že vyšetrovanie stále prebieha a každá hrozba sa preveruje individuálne. V súčasnosti je podľa ministra situácia pod kontrolou.
„Vyšetrovanie prebieha, vedie ho Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave,“ uviedol Šutaj Eštok s tým, že je preverované spáchanie trestného činu šírenia poplašnej správy, za ktorý hrozí trest odňatia slobody na päť rokov. „Každá jedna hrozba sa preveruje individuálne, každá informácia sa analyzuje a každá stopa sa vyhodnocuje bez podcenenia rizika,“ doplnil. Ako podotkla prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová, aj odbor počítačovej kriminality intenzívne pracuje na odhalení páchateľov. „Máme už nejaké stopy identifikované,“ uviedla.
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) apeloval na rodičov, aby sa v súvislosti s informáciami spoliehali na oficiálne stanoviská. „Ja som presvedčený, že policajný zbor vo veľmi krátkom čase vypátra tých, ktorí takéto informácie spustili, takéto vyhrážky,“ uviedol Drucker. Zároveň deklaroval, že školy sú pre deti bezpečným priestorom. V tejto súvislosti spomenul viaceré realizované opatrenia.
Šutaj Eštok zdôraznil, že vyhrážky voči školám nie sú internetový žart. „Nejde o žiadne nevinné správy na sociálnych sieťach, ale ide o zásah do pocitu bezpečia rodičov, ako aj detí a zamestnancov škôl,“ upozornil s tým, že si uvedomuje aj kontext v súvislosti s návratom žiakov do škôl po jarných prázdninách. Je podľa neho zrejmé, že vyhrážky môžu byť aj cielené na vyvolanie chaosu, neistoty či obáv medzi rodičmi aj školami. Minister zároveň ocenil reakciu škôl, ktoré podľa neho umožnili rodičom, aby sa sami rozhodli, či deti do školy pošlú, alebo nie.