Páchateľ uniesol sanitku s pacientkou so zdravotnými ťažkosťami. Po zadržaní sa priznal, že šoféroval pod vplyvom omamných látok.
Wisconsinská polícia sa zúčastnila dramatickej naháňačky, pri ktorej prenasledovali ukradnutú sanitku. Informoval o tom denník The Sun, podľa ktorého k únosu došlo v utorok 17. februára.
Únosca šoféroval nahý
Únoscom vozidla záchrannej služby mal byť Benjamin L Feltz, ktorý ho navyše uniesol nahý. 37-ročný Američan prenikol do vozidla počas toho, ako doň záchranári nakladali pacientku so zdravotnými ťažkosťami.
Po tom, ako si záchranári všimli nahého vodiča za volantom, jeden z nich sa ho snažil dostať von z vozidla. To sa mu však nepodarilo, a Feltz vyrazil na cestu s druhým záchranárom a pacientkou v sanitke.
Počas cesty sa druhému záchranárovi podarilo uniknúť z vozidla. Pacientka však ostala vnútri, pričom sa mala sťažovať na problémy s obličkami.
Polícia prenasledovala unesené vozidlo vyše 40 minút, píše The Sun. Feltza nakoniec zastavil ostnatý pás na ceste. Kvôli defektu sa so sanitkou stočil smerom za krajnicu vozovky. Záznam z policajnej kamery ukazuje jeho zadržanie, za volantom skutočne šoféroval nahý.
Pred jazdou vypil čistidlo
Ako ďalej približuje The Sun, Feltz sa mal po zadržaní priznať, že pred únosom sanitky a jazdou v nej vypil „polovicu fľaše chemického čistidla“. V krvi mal mať aj stopy marihuany. V čase incidentu navyše šoféroval bez vodičského oprávnenia.
Polícia páchateľa zadržala a vypísala naňho kauciu v hodnote sto tisíc dolárov.