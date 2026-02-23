Cieľom SMS je vylákať od používateľov údaje z platobnej karty, varuje polícia.
Polícia upozorňuje na podvodnú SMS správu, ktorá sa šíri na Slovensku a vyzýva na aktualizáciu platobných údajov k službe Spotify.
Volajte do banky a choďte na políciu
Ide o phishingový podvod, ktorého cieľom je vylákať od používateľov údaje z platobnej karty prostredníctvom odkazu na falošnú stránku napodobňujúcu streamovaciu službu. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.
„Ak ste už o peniaze prišli, volajte do banky, aby vám zablokovali účet, a potom choďte na políciu,“ radí polícia. Apeluje na ľudí, aby v rámci prevencie o takýchto podvodoch hovorili so svojimi blízkymi.
Podvodníci sa vydávajú aj za finančnú správu
Na sofistikované podvodné aktivity, ktoré sa v týchto dňoch šíria prostredníctvom SMS správ, e-mailov a falošných dokumentov, upozornila aj Finančná správa SR.
Neznáme osoby sa v nich vydávajú za finančnú správu, „Slovenský daňový úrad“ či medzinárodné organizácie a vyzývajú na úhradu údajného nedoplatku na dani z pridanej hodnoty (DPH) alebo inej daňovej povinnosti. Informoval o tom v pondelok hovorca FS Daniel Kováč.
Výzvu na úhradu si overte, radí finančná správa
Podvodníci zasielajú falošné žiadosti o úhradu daňového dlhu alebo potvrdenia o prevodoch finančných prostriedkov, neraz aj s hlavičkami zahraničných inštitúcií, ako napríklad INTERPOL alebo AFRIPOL. Uvádzajú tiež konkrétne identifikačné údaje subjektu, ako názov firmy, IČO, meno zodpovednej osoby, telefónne číslo, aby pôsobili dôveryhodne. V niektorých prípadoch žiadajú úhradu poplatkov za „reaktiváciu prevodu“, kolky či údajnú daňovú povinnosť v krátkej lehote, napríklad do 24 hodín, pričom sa vyhrážajú zablokovaním bankového účtu alebo platobnej karty.
„Apelujeme na občanov aj podnikateľov, aby boli obozretní a každú výzvu na úhradu si vždy overili prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov. Finančná správa nikdy nežiada úhradu daní cez SMS, ani sa nevyhráža zablokovaním účtu,“ zdôraznil Kováč.