Spoločnosť Meta získala patent na „simulovanie“ aktivity na sociálnych sieťach. Môže sa týkať zosnulých používateľov. Čo si o tom myslia odborníci?
Spoločnosti Meta schválili patent na jazykový model, ktorý dokáže „klonovať“ aktivitu používateľov na sociálnych sieťach. Píše o tom denník Business Insider. Dotknúť by sa to mohlo všetkých neaktívnych používateľov, vrátane tých zosnulých.
Prečo je to potrebné?
Jazykový model Meta by bol schopný kopírovať správanie pri písaní komentárov, lajkovaní alebo tvorbe obsahu; Foto: Mircea Moira/Shutterstock.com
Patent, o ktorý žiadal Andrew Bosworth z Meta ešte v roku 2023, má simulovať správanie používateľov pri dlhších prestávkach od sociálnych sietí.
„Jazykový model sa môže využiť na simulovanie používateľa pri nedostupnosti na sociálnych sieťach, napríklad pri dlhšej prestávke alebo úmrtí používateľa.“
U používateľa by tak vznikol jeho digitálny klon. Patent uvádza, že jazykový model by bol schopný kopírovať správanie pri písaní komentárov, lajkovaní alebo dokonca tvorbe obsahu. Užitočný má byť najmä pre influencerov, ktorí si potrebujú oddýchnuť od sociálnych sietí.
Hoci Meta patent získala, podľa hovorcu ho neplánuje zavádzať.
Právne a etické prekážky
Meta nie je prvá, kto uvažuje o „oživení“ zosnulých používateľov. Ako približuje Business Insider, patent na chatbota, ktorý dokáže simulovať zosnulého človeka, získal v roku 2021 aj Microsoft.
So zavádzaním technológie do bežnej praxe však súvisí niekoľko problémov. Ako upozornila právnička a profesorka na Birminghamskej univerzite Edina Harbinjaová, zodpovedať treba niekoľko nielen právnych otázok.
„Vyvstávajú nielen právne otázky, ale aj veľmi dôležité spoločenské, etické a hlboko filozofické otázky.“
Sociológ z Virgínskej univerzity Joseph Davis sa zas pýta, ako nová technológia ovplyvní proces smútenia za zosnulými. „Jednou z úloh smútku je čeliť strate, ku ktorej došlo,“ spresnil. „Nechajte mŕtvych mŕtvymi,“ dodal.
Čo sa stane s vaším účtom na Facebooku, ak zomriete?
Jednou z najväčších sociálnych sietí, ktorú Meta spravuje, je Facebook. Jeho používatelia, ktorí majú záujem o zachovanie profilu po svojom úmrtí, majú dnes možnosť poveriť spravovaním profilu ľubovoľnú osobu.
Po úmrtí sa profil používateľa zmení na „zvečnený“, takže vedľa mena sa zobrazí slovo „Spomíname“. Obsah, ktorý bol predtým zdieľaný, naďalej zostane na časovej osi bez zmien. Priatelia zvečneného profilu zároveň môžu zdieľať spomienky na jeho časovej osi.
V prípade, že používateľ nemá záujem o „zvečnenie“ profilu na Facebooku, sociálna sieť ho po úmrtí môže vymazať. „To znamená, že keď nám niekto oznámi, že ste zomreli, všetky vaše správy, fotky, príspevky, komentáre, reakcie a informácie budú okamžite a natrvalo odstránené,“ spresňuje Facebook.
Zvečniť alebo odstrániť profil po úmrtí je možné prostredníctvom menu a sekcie „Vlastníctvo a riadenie účtu“.