KDH sa stavia proti petícii, ktorej signatári žiadajú umožniť bezpečný prístup k interrupciám pre všetky ženy v Európe.
Opozičné KDH vyzýva európskeho komisára pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroša Šefčoviča, vládu SR a politické strany, aby sa postavili za ochranu subsidiarity, suverenity členských štátov Európskej únie (EÚ) a hodnôt, na ktorých bola postavená. Dôvodom je iniciatíva, ktorá by mohla dovoliť ženám ísť na potrat v inom štáte, kde je umelé prerušenie tehotenstva povolené. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedla europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann.
Iniciatíva predkladá Európskej komisii (EK) návrh, ktorý by zaviedol mechanizmus, že ak žena nemôže podstúpiť umelý potrat vo svojej krajine, tak by za peniaze daňových poplatníkov EÚ absolvovala tento zákrok v inej krajine, vysvetlila Lexmann. O návrhu má EK rozhodovať vo štvrtok (26. 2.). „My hovoríme nie a žiadame preto aj vládu SR, komisára za Slovenskú republiku a europoslancov, aby zabránili vytvoreniu mechanizmu, ktorý bude znamenať to, že Európska únia z peňazí daňových poplatníkov bude platiť ženám, aby porušili zákon svojej krajiny,“ poznamenala europoslankyňa.
Poukázala na to, že Únia má chrániť ľudský život, ľudskú dôstojnosť, mier a má vytvárať ekonomické statky pre občanov. Má takisto chrániť suverenitu členských štátov a hodnoty, na ktorých bola postavená. „Tam patrí aj ten princíp subsidiarity, kde sa jasne stanovilo, ktoré otázky patria do výlučnej kompetencie členských štátov a Európska únia tam nemá žiadne právomoci. KDH chce chrániť hodnoty, na ktorých EÚ bola postavená,“ povedala Lexmann.
Zároveň tvrdí, že zdravotníctvo či kultúrno-etické otázky patria do kompetencie členských štátov, čiže EÚ nemôže o týchto otázkach rozhodovať.
Únia v septembri 2025 oznámila, že preskúma petíciu, ktorej signatári žiadajú umožniť bezpečný prístup k interrupciám pre všetky ženy v Európe. Petíciu podpísalo viac než milión ľudí. Aktivisti za práva žien uviedli, že hoci je právo na ukončenie tehotenstva liberalizované vo väčšine členských štátov EÚ, v niektorých krajinách zostáva veľmi obmedzené - okrem iných na Malte a v Poľsku. V dôsledku toho vyše 20 miliónov žien v Európskej únii nemá prístup k bezpečnej interrupcii. Predkladatelia petície nežiadajú zmeny vo vnútroštátnych zákonoch, ale žiadajú Brusel o vytvorenie finančného mechanizmu na pomoc liberálnym členským štátom pri poskytovaní potratov ženám z krajín, kde tieto zákroky nie sú ľahko dostupné.
Milión signatárov je minimálny limit potrebný na to, aby sa EK petíciou zaoberala. Oficiálne jej ju predložili 1. septembra 2025. Nie je síce právne záväzná, ale Komisia musí do 2. marca 2026 vydať odpoveď, kde načrtne kroky, ktoré plánuje podniknúť.