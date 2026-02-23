Ceny samostatných garáží na Slovensku rastú najmä pre nerovnováhu medzi ponukou a dopytom. Vzniká ich málo, často len v developerských projektoch, pričom počet áut v mestách rastie.
Podľa realitných portálov stojí garáž od zhruba 24.000 eur v menších mestách až po vyše 60.000 eur v atraktívnych lokalitách Bratislavy. Za štvorcový meter súkromného stojiska v hlavnom meste človek zaplatí 2400 eur. Za cenu garáže v Bratislave je možné kúpiť napríklad rodinný dom pri Revúcej, informoval marketingový manažér spoločnosti Lomax Petr Přichystal.
Mestá podľa neho dlhodobo podceňujú výstavbu parkovacích kapacít. To, že developeri musia ku každému novému bytu postaviť aj parkovacie miesto, už dávno nestačí. „Áut v mestách totiž skokovo pribúda. Len medzi rokmi 2010 až 2020 sa napríklad v Bratislave zvýšil počet osobných áut o viac než tretinu. V roku 2023 bolo podľa dát Eurostatu v hlavnom meste Slovenska 668 áut na tisíc obyvateľov, čo napríklad zodpovedá celonárodnému priemeru Fínska,“ priblížil odborník.
Ak samosprávy nezačnú parkovanie systematicky riešiť, bude sa situácia naďalej zhoršovať. Přichystal očakáva ďalší rast cien a zhoršujúcu sa dostupnosť stojísk pre bežných obyvateľov. „Mestské plánovanie sa totiž v mnohých lokalitách stále spolieha na ideál obmedzenej automobilovej dopravy, lenže realita je iná. Počet vozidiel rastie, ulice sa plnia a súkromné stojiská sa stávajú nedostatkovým tovarom,“ upozornil.
Miesto komplexného riešenia sa často zavádzajú len nové regulácie alebo rozširujú modré zóny, čo problém iba presúva. „Zatiaľ, čo dopyt po parkovacích miestach bude narastať, ponuka zostane obmedzená. To znamená jediné - ceny garáží aj naďalej pôjdu nahor,“ uzavrel marketingový manažér firmy Lomax. Tá je v súčasnosti najväčším českým výrobcom garážových vrát a popredným výrobcom predokenných roliet a vonkajších žalúzií.