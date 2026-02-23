Diplomati a ministri členských krajín EÚ sa v pondelok stretávajú v Bruseli aj pre to, aby analyzovali najnovšie clá oznámené prezidentom USA Donaldom Trumpom.
Najnovšie clá oznámené americkým prezidentom Donaldom Trumpom riskujú narušenie predtým dohodnutej „rovnováhy“ medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi a mohli by spôsobiť ďalšie ekonomické otrasy. V pondelok na slová prezidentky Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardovej upozornila tlačová agentúra Bloomberg, informuje spravodajca TASR.
„Je mimoriadne dôležité mať jasno o budúcnosti obchodných vzťahov,“ povedala Lagardová v nedeľu v rozhovore pre americký televízny kanál CBS. Pripomenula, že takisto, ako ľudia chcú poznať pravidlá cestnej premávky ešte predtým, ako nasadnú do auta, rovnako to platí aj pre obchodné vzťahy.
Diplomati a ministri členských krajín EÚ sa v pondelok stretávajú v Bruseli aj pre to, aby analyzovali najnovšie clá oznámené prezidentom USA Donaldom Trumpom. Ten v piatok (20. 2.), v reakcii na rozhodnutie amerického Najvyššieho súdu, podľa ktorého Trumpove takzvané „recipročné clá“ z roku 2025 sú nezákonné, podpísal výkonné nariadenie, ktoré mu umožnilo obísť Kongres a zaviesť dodatočné desaťpercentné clá na dovoz z celého sveta do USA na 150 dní. Trump o deň na to piatkové naradenie zrušil a zvýšil toto percento na 15 %.
„Ak narušíte rovnováhu, na ktorú si ľudia v obchode zvykli, pretože v obchodovaní pokračovali aj po vlaňajších aprílových rozhodnutiach a júlovej obchodnej dohode medzi EÚ a Spojenými štátmi, ak veci opäť rozvírite, samozrejme, že dôjde k narušeniu podnikania,“ varovala Lagardová a poznamenala, že predchádzajúca vyrokovaná obchodná a colná dohoda obsahovala výnimky.
Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič v nedeľu (22. 2.) na sieti X uviedol, že Európska komisia žiada „úplné objasnenie krokov“, ktoré Spojené štáty plánujú podniknúť a spresnil, že spoločnosti a vývozcovia z EÚ musia mať spravodlivé zaobchádzanie, predvídateľnosť a právnu istotu.