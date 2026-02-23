António Guterres vyjadril odpor voči pokračujúcej vojne Ruska proti Ukrajine.
Ľudské práva sú celosvetovo ohrozené. Právny štát nahrádza zákon sily, a to často zo strany tých najmocnejších. V pondelok to na začiatok 61. zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva vyhlásil generálny tajomník OSN António Guterres, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Ľudské práva sú po celom svete vystavené rozsiahlemu útoku... Ten neprichádza nepozorovane ani nečakane. Odohráva sa na očiach všetkých – a často ho vedú tí, ktorí majú najväčšiu moc,“ varoval Guterres.
Vo svojom prejave sa podľa AFP nevenoval konkrétnym situáciám, vyjadril však odpor voči pokračujúcej vojne Ruska proti Ukrajine, kde podľa neho za štyri roky zahynulo viac ako 15.000 civilistov, a zdôraznil, že nadišiel najvyšší čas ukončiť toto „krviprelievanie“.
Šéf OSN poukázal taktiež na „flagrantné porušovanie ľudských práv, ľudskej dôstojnosti a medzinárodného práva na okupovanom palestínskom území“ a podotkol, že za bieleho dňa je likvidované riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu založeného na existencii dvoch štátov.
„Po celom svete sú ľudské práva zámerne, strategicky a niekedy aj hrdo potláčané. Žijeme vo svete, kde sa masové utrpenie ospravedlňuje, kde sa ľudia používajú ako nástroj na vyjednávanie a kde sa medzinárodné právo považuje za obyčajnú prekážku,“ vyhlásil ďalej.
Zároveň v tejto súvislosti podľa agentúry Reuters upozornil, oblasť ľudských práv v rámci OSN v súčasnosti „prežíva“ v dôsledku škrtov vo financovaní, útokov na niektorých z jej predstaviteľov a odstúpeniu USA od mechanizmu Rady OSN pre ľudské práva skúmajúceho ich dodržiavanie. Keď sa však prestane dbať na ľudské práva, tak „zanikne všetko ostatné“.
Kým sa podľa Guterresa zintenzívňujú dôsledky zmeny klímy, technológie - najmä umelá inteligencia - sa „čoraz častejšie využívajú spôsobmi, ktoré potláčajú práva, prehlbujú nerovnosť a vystavujú marginalizovaných ľudí novým formám diskriminácie“.
„Demokracia sa rozpadá... migranti sú prenasledovaní, zatýkaní a vyhostení bez ohľadu na ich ľudské práva a ľudskosť. Utečenci sú obetnými baránkami,“ uviedol s tým, že terčom podobných útokov sú aj LGBTI+ komunity, menšiny, domorodé národy či náboženské skupiny.
„Nedovoľte, aby moc napísala nové pravidlá, v ktorých zraniteľní nemajú žiadne práva a mocní nemajú žiadne obmedzenia,“ vyzval Guterres.
Na zasadnutí rady v Ženeve vystúpil aj vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk, ktorý okrem iného ostro kritizoval niektorých lídrov za to, že zdanlivo veria, že sú „nad zákonom a nad Chartou OSN“. Podľa neho vyhlasujú, že ich postavenie je výnimočné, aby mohli presadzovať svoje vlastné záujmy za každú cenu.