Pod hromadnú pripomienku k zonácii Tatranského národného parku (TANAP) sa podpisujú aj obyvatelia Vysokých Tatier.
Ešte v závere minulého týždňa ju podali tamojšie občianske združenia Žijem v Tatrách!, Spoznávajme Tatry a TATRY 22. Jedna z iniciátoriek pripomienky Jana Bobulová informovala, že voči návrhu majú výhrady a navrhujú ho prepracovať. Doteraz sa pod hromadnú pripomienku podpísalo takmer 1200 ľudí. Nový návrh zonácie TANAP-u nedávno predložilo Ministerstvo životného prostredia SR do zrýchleného medzirezortného pripomienkového konania. Dátum jeho ukončenia je v pondelok.
„Navrhovaná zonácia v predkladanej podobe je pre nás neprijateľná, pretože zhorší životné podmienky obyvateľov v meste Vysoké Tatry súvisiace najmä so zahusťovaním národného parku stavbami. Tie slúžia takmer výhradne súkromným vlastníkom a to najmä na výstavbu apartmánových domov. Výstavba prebieha na úkor plôch zelene, ktoré zabezpečujú ozdravnú funkciu Tatier,“ uvádza sa v pripomienke. Iniciátori tvrdia, že príprava návrhu neprebehla formou odbornej a ani verejnej diskusie, ktorá by zohľadnila potreby obyvateľov a domácich podnikateľov.
„V navrhovanej podobe bude mať za následok ‚uvoľnenie‘ stavebnej činnosti, najmä v zónach D, ktoré v rozsiahlych plochách navrhuje aj mimo intravilánu mesta, bez akéhokoľvek posúdenia vplyvov na životné prostredie v samotnej zonácii a neumožňuje takéto posúdenie ani v budúcnosti, keďže už nebude potrebné spracovanie EIA a ani vykonanie zisťovacích konaní,“ dodávajú iniciátori, ktorí v návrhu identifikovali významné riziká. Tie podľa nich povedú k zhoršeniu kvality životného prostredia, ohrozeniu priaznivých klimatických pomerov, zníženiu stupňa ochrany v území, strate atraktivity, autenticity a prírodných krás Tatier či masovému rozvoju cestovného ruchu.
Viaceré nedostatky vidí v návrhu zonácie aj Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Pripomienky zaslala rezortu tiež iniciatíva My sme les.
Cieľom pripravenej zonácie TANAP-u je podľa ministerstva nastaviť jasné a predvídateľné pravidlá postavené na udržateľnom financovaní, kde bude možné nasmerovať eurofondy v prvom rade na zmysluplné projekty, a to aj s aktívnym zapojením obhospodarovateľov pozemkov. „Odborný návrh zonácie naďalej zabezpečuje prísnu ochranu území európskeho významu, dokonca v niektorých cenných lokalitách z hľadiska ochrany prírody sa stupeň ochrany ešte zvyšuje. Je však logické a úplne prirodzené, aby územia, kde sa desiatky rokov udržateľne hospodárilo, podporoval sa turizmus, mali jasné pravidlá a nemohlo sa stať, aby rôzni aktivisti napojení na mimovládne organizácie robili prieťahy v konaniach,“ uviedol envirorezort.