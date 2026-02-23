Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová neočakáva, že v otázke 20. balíka protiruských sankcií sa v pondelok vzhľadom na postoj Maďarska dosiahne pokrok.
Vyjadrila sa tak pri príchode na zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli, na ktorom budú ministri zahraničných vecí krajín EÚ rokovať okrem iného o vojne na Ukrajine. Maďarsko avizovalo, že bude prijatie nového balíka sankcií proti Rusku blokovať, kým Ukrajina neobnoví tranzit ropy cez ropovod Družba. Informuje o tom TASR.
Nový balík sankcií sa zameriava najmä na energetiku, finančné služby a obchod. Únia ho chce prijať do 24. februára - štvrtého výročia začiatku ruskej vojny na Ukrajine. Členské štáty sa však na ňom nedohodli ani na piatkovom rokovaní na úrovni veľvyslancov. Jeho prijatie si vyžaduje podporu všetkých 27 členských krajín.
„Dnes (v pondelok) v tejto veci nedosiahneme žiadny pokrok, ale určite sa o to pokúsime,“ povedala Kallasová novinárom v Bruseli, pričom poukázala na „veľmi ostré“ vyjadria predstaviteľov Maďarska. Zároveň podotkla, že je potrebné vyvíjať tlak na Rusko, pretože to je agresor. Moskva by podľa nej takisto mala učiniť ústupky.
Podobne magazín Politico informoval, že ani podľa jeho diplomatických zdrojov nie je isté, či sa ministrom na stretnutí podarí vyriešiť nezhody v otázke sankcií. Po jeho skončení sa podľa citovaných diplomatov očakáva mimoriadne zasadnutie Výboru stálych zástupcov pri EÚ (Coreper II.)
Ministri budú popri protiruských sankciách podľa Kallasovej rokovať aj o pôžičke pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur. Aj v tomto prípade Maďarsko pohrozilo blokádou, kým nebude obnovený tranzit ruskej ropy cez ropovod Družba.
Do Maďarska a na Slovensko neprúdi ruská ropa cez ropovod Družba od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti.
Maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico podozrievajú Kyjev z politického „vydierania“ a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny v sobotu reagovalo, že odsudzuje „ultimáta a vydieranie“ zo strany vlád Maďarska a Slovenska.