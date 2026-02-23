Topiaci sa sneh a dážď môžu v troch okresoch spôsobiť povodeň.
V okresoch Čadca, Námestovo a Považská Bystrica hrozí v pondelok povodeň z topiaceho sa snehu a dažďa. Platí tam hydrologická výstraha prvého stupňa. Vydal ju Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý o tom informoval na svojom webe.
Povodeň hrozí v troch okresoch na severe Slovenska; Foto: shmu.sk
„Vzhľadom na existujúce snehové zásoby v povodiach, oteplenie a pretrvávajúci dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ uviedol SHMÚ. Dodal, že vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.
Stred Slovenska zasiahne silný vietor
Slovenský hydrometeorologický ústav varuje aj pred vetrom na horách v niektorých okresoch stredného Slovenska. Vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.
Niektoré okresy na strednom Slovensku zasiahne vietor na horách; Foto: shmu.sk
Prvý stupeň výstrahy platí pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Trvá až do utorkového (24. 2.) podvečera. Meteorológovia tam na horách očakávajú vietor s priemernou rýchlosťou 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica.