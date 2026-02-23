Topiaci sa sneh a dážď môžu vo dvoch okresoch spôsobiť povodeň.
V okresoch Čadca a Námestovo hrozí v pondelok povodeň z topiaceho sa snehu a dažďa. Platí tam hydrologická výstraha prvého stupňa. Vydal ju Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý o tom informoval na svojom webe.
„Vzhľadom na existujúce snehové zásoby v povodiach, oteplenie a pretrvávajúci dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ uviedol SHMÚ. Dodal, že vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.