Severokórejský vodca Kim Čong-un bol v nedeľu na 9. zjazde vládnucej Kórejskej strany práce znovuzvolený za jej generálneho tajomníka. Toto rozhodnutie bolo prijaté „v súlade s neotrasiteľnou vôľou a jednomyseľným želaním všetkých delegátov“, uviedla v pondelok štátna tlačová agentúra KCNA. Informovali o tom agentúry AFP a Jonhap.
Delegáti podľa KCNA znovuzvolením Kim Čong-una vyzdvihli jeho zásluhy o vybudovanie „revolučných ozbrojených síl, ktoré sú schopné vlastnými silami zvládnuť každú hrozbu agresie a sú plne pripravené na akúkoľvek formu vojny“.
Pod Kimovým vedením sa „radikálne zlepšila vojenská odstrašujúca schopnosť krajiny, ktorej ťažiskom sú jadrové sily, a náš štát dynamicky napreduje na obežnej dráhe prosperity,“ cituje KCNA z uznesenia zjazdu.
KCNA tiež bez ďalších podrobností informovala, že delegáti zjazdu počas nedeľného zasadnutia prijali revidované stanovy strany s cieľom „kvalitatívne konsolidovať stranícke rady“ a zabezpečiť „nestrannosť pri uplatňovaní straníckej disciplíny“.
Deviaty zjazd Kórejskej strany práce sa začal 19. februára a potrvá niekoľko dní. Jeho cieľom je určiť ďalšie ekonomické, vojenské a zahraničnopolitické smerovanie Severnej Kórey na najbližších päť rokov. Zúčastňuje sa na ňom 5000 delegátov a 2000 pozorovateľov.
Vo svojom prejave na otvorení zjazdu Kim Čong-un hovoril o zvýšení životnej úrovne a tlaku na ekonomiku KĽDR, ktorý je dôsledkom zahraničných sankcií.
„Naša strana v súčasnosti stojí pred ťažkými a naliehavými historickými úlohami, ktorými sú posilnenie hospodárskeho rozvoja a zvýšenie životnej úrovne obyvateľov a čo najskoršia transformácia všetkých oblastí života štátu a spoločnosti,“ povedal Kim Čong-un.
AFP v tejto súvislosti pripomenula, že jadrové zbrane a silná armáda boli v Severnej Kórei po desaťročia na prvom mieste, a to aj v čase, keď táto izolovaná krajina trpela hladomorom. Od prevzatia moci v roku 2011 však Kim Čong-un zdôrazňuje aj potrebu posilniť ekonomiku. Na predchádzajúcom zjazde v roku 2021 priznal, že chyby sa urobili „takmer vo všetkých oblastiach“ hospodárskeho rozvoja.