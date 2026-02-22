Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SSD) vo svojom najnovšom vyhlásení ostro odsúdil vojnovú stratégiu nemeckého kancelára Friedricha Merza a oznámil recipročné kroky voči Ukrajine v súvislosti so zastaveným tranzitom energií. Slovensko podľa neho prestane Kyjevu poskytovať núdzové dodávky elektrickej energie.
Kritika Berlína a obavy z „hospodárskej samovraždy“ EÚ
Slovenský premiér reagoval na nedávne slová nemeckého spolkového kancelára Friedricha Merza z 19. februára, podľa ktorých musí Európa zabezpečiť, že Rusko už nebude schopné viesť vojnu po vojenskej ani hospodárskej stránke. Fico túto stratégiu označil za nereálnu a nebezpečnú. Tvrdí, že snaha o úplné vyčerpanie Ruska len prehlbuje konflikt a pre Európsku úniu, ktorá bojuje o svoju konkurencieschopnosť, predstavuje „hospodársku samovraždu“.
Podľa Fica Spojené štáty americké pristupujú k situácii pragmaticky a od financovania Ukrajiny ustupujú, zatiaľ čo Európa preberá plnú ťarchu konfliktu vrátane ďalšej vojenskej pôžičky vo výške 90 miliárd eur. Znovu preto apeloval na potrebu zmysluplného a férového mierového návrhu zo strany EÚ.
Redakčná poznámka k faktom: Hoci európske krajiny a inštitúcie EÚ nesú kľúčovú časť finančnej a humanitárnej podpory Ukrajiny, USA aj naďalej poskytujú vojenskú pomoc na základe vopred schválených balíkov a zostávajú dôležitým strategickým partnerom Kyjeva.
Odveta za tranzit: Stop núdzovej elektrine pre Ukrajinu
Výrazná časť vyhlásenia bola venovaná slovensko-ukrajinským vzťahom. Premiér kritizoval rozhodnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zastaviť tranzit ruského plynu a ropy cez ukrajinské územie. Fico vyčíslil, že tieto kroky spôsobujú Slovensku priame škody vo výške približne 500 miliónov eur ročne a nútia bratislavský Slovnaft k drahým technologickým úpravám.
Premiér odmietol argumenty Kyjeva, že kúpou ruských energií Slovensko podporuje vojnu, a upozornil, že viaceré západné štáty naďalej nakupujú ruský skvapalnený plyn. V reakcii na postup Ukrajiny Fico oznámil konkrétne protiopatrenie: „Zajtra navštívim štátnu a.s. SEPS a požiadam ju, aby zastavila núdzové dodávky elektriny na Ukrajinu.“ Dodal, že Slovensko nemieni byť „poddajnou slúžkou“ a na kroky, ktoré ho poškodzujú, má právo odpovedať.
Domáca politika: Pochvala hokejistom a kritika nedeľných diskusií
V záverečnej časti vyhlásenia sa Robert Fico vrátil k domácej politike a nedávno skončeným Zimným olympijským hrám v Miláne. Ocenil výborné umiestnenie slovenskej hokejovej reprezentácie a vyzdvihol realizačný tím za to, že pri nominácii hráčov nepodľahol politickému či mediálnemu tlaku. Obhájil tiež prítomnosť slovenských politikov na olympijských zápasoch, ktorú niektoré médiá kritizovali, a pripomenul masívne investície do športovej infraštruktúry počas vlád Smeru.
Premiér sa opäť ostro ohradil voči nedeľným politickým televíznym diskusiám. Navrhol by ich presun na pracovné dni, aby nedeľa ostala dňom pokoja. Zároveň odmietol kritiku opozície a médií ohľadom stavu slovenskej ekonomiky, pričom zdôraznil, že rok 2025 priniesol najvyššie reálne mzdy v histórii Slovenska a tento rast by mal podľa neho pokračovať aj v roku 2026.