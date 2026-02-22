Agenti americkej tajnej služby zastrelili v noci na nedeľu muža, ktorý nezákonne vstúpil do bezpečnostného perimetra areálu Mar-a-Lago na Floride, súkromného sídla prezidenta USA Donalda Trumpa. Ten bol v tom čase v Bielom dome vo Washingtone. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AP a stanice Sky News.
Totožnosť zastreleného muža zverejnia až po informovaní jeho príbuzných. Podľa vyhlásenia Tajnej služby USA (USSS) išlo o muža vo veku asi 20 rokov, ktorého spozorovali pri severnej bráne areálu Mar-a-Lago s brokovnicou a kanistrom s palivom. Úrady už začali preverovať jeho minulosť a možný motív konania.
Biely dom zatiaľ nereagoval na žiadosť o vyjadrenie. V čase incidentu bola s Trumpom vo Washingtone aj jeho manželka Melania.
Podľa šerifa okresu Palm Beach Rica Bradshawa k incidentu došlo približne o 1.30 h miestneho času (7.30 SEČ). Ozbrojeného muža bezpečnostné zložky vyzvali, aby odhodil zbraň. Muž následne „položil kanister s benzínom a zdvihol brokovnicu do streleckej pozície. V tom okamihu zástupca šerifa a dvaja agenti tajnej služby vystrelili zo svojich zbraní a hrozbu neutralizovali“, uviedol Bradshaw na tlačovej konferencii. Pri zásahu neboli zranení žiadni príslušníci bezpečnostných zložiek.
Zatiaľ nie je jasné, koľko výstrelov padlo. Podľa Bradshawa je to súčasťou prebiehajúceho vyšetrovania. Potvrdil však, že príslušníci úradu šerifa okresu Palm Beach majú na sebe vždy kamery.
Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) vyzval verejnosť, aby poskytla akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri vyšetrovaní incidentu. „Ak bývate v oblasti, kde došlo k streľbe, skontrolujte prosím záznamy z vašich vonkajších kamier... Ak uvidíte niečo podozrivé alebo nezvyčajné, kontaktujte nás,“ apeloval zvláštny agent FBI Brett Skiles. Doplnil, že tím zabezpečujúci dôkazy pracuje priamo na mieste a zostane tam, dokým to bude potrebné.
Hovorca USSS Anthony Guglielmi na tlačovej konferencii ozrejmil, že zastrelený muž pochádzal zo štátu Severná Karolína a jeho rodina pred niekoľkými dňami nahlásila, že je nezvestný. Muž údajne odcestoval zo Severnej Karolíny na juh a počas cesty si zaobstaral brokovnicu. Obal od zbrane našli v jeho vozidle.