Slovenská republika sa vo vzťahu k Ukrajine správa ako zodpovedný partner a to isté očakáva aj od druhej strany. V súvislosti s prerušením dodávok ropy cez ropovod Družba však Ukrajina nedostatočne komunikuje a nedáva jasné odpovede, čo sa stalo a kedy budú dodávky obnovené. Vyhlásil to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike minister školstva a podpredseda koaličného Hlasu-SD Tomáš Drucker.
Slovensko si podľa neho za ostatné roky zabezpečilo diverzifikáciu dodávok. „My dnes máme možnosti dodávok ropy aj z Českej republiky, aj prostredníctvom ropovodu Adria. Tie rokovania prebiehali, ale sú komplikované, pretože je tam problém medzi MOL a chorvátskou stranou. To prepojenie je drahšie, ako je pre nás z ruskej strany,“ upozornil s tým, že ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) rokuje intenzívne s chorvátskou, maďarskou aj českou stranou, ako aj s Európskou komisiou. „Zabezpečili sme, že zo zásobníkov bude dostatok ropy. Po druhé, už sú zabezpečené dodávky ropy zo Saudskej Arábie a z ostatných krajín, ktoré by mali prejsť práve cez ropovod Adria,“ doplnil.
V súvislosti s vyjadreniami premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že ak v pondelok (23. 2.) nebudú obnovené dodávky ropy na Slovensko cez Ukrajinu, SR zastaví krajine dodávky elektriny, si Drucker myslí, že by to nebol dobrý krok. Podľa neho nedôjde k žiadnemu výpadku elektriny na Ukrajine, pretože ju dodajú iné krajiny. „V takom prípade by len Slovensko prišlo o peniaze. Podľa mňa toto nie je správny krok, to hovorím veľmi jasne,“ dodal minister.
Predseda opozičného KDH a poslanec Národnej rady (NR) SR Milan Majerský kritizoval vládu za to, že tri týždne mlčala o poškodení ropovodu Družba a zastavení dodávok ropy, ako aj za odlišné vyjadrenia voči Ukrajine a Rusku. „Premiér začal obviňovať (ukrajinského prezidenta Volodymyra) Zelenského, Ukrajinu ako takú. Samozrejme, nechcel priznať, že Rusi zbombardovali tento ropovod,“ pripomenul.
Vláda pod vedením Fica v minulosti podľa Majerského urobila chybu, keď sa už dávno neodstrihla od dodávok z Ruska. „Mali sa odstrihnúť od ruských fosílnych palív. Česi, Poliaci to urobili, dnes majú liter benzínu alebo nafty o 10 centov lacnejší ako my na Slovensku. Kde je tá lacná ruská ropa, keď Česi, Poliaci majú lacnejšie pohonné hmoty ako my?“ spýtal sa opozičný poslanec.
Vyhrážanie sa Ukrajine zastavením dodávok elektriny v zime a za niečo, čo spôsobili bombardovaním Rusi, považuje za „bezcharakterné“. Nedáva to podľa neho ani ekonomický zmysel. „My im tú elektrinu predávame, nie darujeme. Poliaci, Maďari, Rumuni veľmi radi predajú tú elektrinu za nás zo svojich sieťových zdrojov, čím vytrestá premiér nielen Ukrajincov, ale aj Slovákov, že nebudú mať peniaze za elektrinu, ktorú im predávame,“ argumentoval Majerský.
V diskusii tiež líder KDH pripomenul, že premiér ide „po krku“ mimovládnym organizáciám, ktoré často suplujú štát. Reagoval tak na rozhodnutie vlády o kontrolách mimovládok. Drucker konštatoval, že drvivá väčšina mimovládneho sektora robí dobrú prácu, ale každá organizácia, ktorá narába s verejnými zdrojmi, musí zniesť aj kontrolu. Rezort školstva robí podľa neho priebežné kontroly už teraz, v novom nariadení nevidí nič mimoriadne navyše.
Výmena predsedu v Hlase-SD nie je momentálne témou, uviedol Drucker. „Robíme aj politicky náročné veci, ktoré nám môžu brať body, ale sú dôležité pre občanov a presahujú rámec jedného volebného obdobia,“ zdôraznil. Majerský zase zopakoval, že chce priviesť KDH opäť do parlamentu a aj do vlády. Zároveň pripustil, že hnutie by vedel riadiť aj podpredseda Viliam Karas. V súvislosti s témami, ktoré otvára opozičné PS, Majerský deklaroval, že KDH nebude súhlasiť s otváraním tzv. Benešových dekrétov. Takisto nikdy nevstúpi do vlády, ktorá by chcela zaviesť tzv. manželstvá pre všetkých alebo registrované partnerstvá. Vatikánske zmluvy podľa lídra hnutia tiež nemôžu byť zrušené či zaznávané.
V súvislosti s tohtoročnými komunálnymi a krajskými voľbami Majerský pripomenul, že ľudia v nich krúžkujú ľudí adresnejšie bez ohľadu na stranícku príslušnosť. Zatiaľ v KDH nemajú uzavreté debaty o tom, aké koalície v jednotlivých regiónoch postavia. Drucker súhlasí, že tieto voľby sú viac o osobnostiach. „S našimi kandidátmi sa budeme uchádzať aj o podporu iných strán,“ povedal a dodal, že Hlas-SD bude zároveň podporovať schopných ľudí v regiónoch.