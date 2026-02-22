Výbuchy v meste Ľvov na západe Ukrajiny si z noci na nedeľu vyžiadali život mladej policajtky a spôsobili zranenia najmenej 25 ďalším osobám, uviedli miestne úrady, ktoré explózie označili za teroristický čin. Polícia a bezpečnostná služba (SBU) zadržali predpokladanú útočníčku.
Podľa mestskej prokuratúry došlo k výbuchom krátko po tom, ako polícia prijala hlásenie o vlámaní do obchodu v centre mesta v nedeľu okolo 0.30 h miestneho času (v sobotu 23.30 SEČ).
K prvému výbuchu došlo hneď po príchode prvej policajnej hliadky. Druhá explózia nasledovala o niečo neskôr, keď na miesto dorazila ďalšia hliadka.
Úrady uviedli, že pri výbuchu zahynula 23-ročná policajtka. Poškodené boli aj jedno policajné a civilné vozidlo.
„Jednoznačne ide o teroristický čin,“ uviedol primátor mesta Andrij Sadovyj vo svojom príspevku na sociálnej sieti Facebook. „Záchranári momentálne poskytujú lekársku pomoc 15 ľuďom, niektorí z nich sú vo veľmi vážnom stave,“ doplnil.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu na sieti X uviedol, že počet zranených po týchto výbuchoch stúpol na 25. Minister vnútra Ihor Klymenko ho informoval o zadržaní osoby, ktorá pravdepodobne vykonala tento teroristický útok v Ľvove.
Klymenko na platforme Telegram napísal, že po zmienenom útoku, z ktorého vykonania upodozrieva Rusko, pricestoval do Ľvova. „Existujú všetky dôvody na to, aby sme sa domnievali, že tento zločin bol spáchaný na objednávku Ruska,“ uviedol. Údajnú atentátničku zadržala polícia zhruba po desiatich hodinách od výbuchov.
Ľvov, ktorý leží blízko poľských hraníc a ďaleko od frontovej línie, čelí od februára 2022, kedy Rusko začalo svoju rozsiahlu inváziu, sporadickým útokom a bezpečnostným incidentom. Smrteľné výbuchy v centre mesta však naďalej zostávajú vzácnym javom.