Opozičné Progresívne Slovensko (PS) bude mať snem 28. marca v Trnave. Voliť sa na ňom bude predseda, predsedníctvo i podpredsedovia. Michal Šimečka je jediným kandidátom na post predsedu hnutia. Pre TASR to uviedli z mediálneho oddelenia PS.
O posty podpredsedov sa uchádzajú Zora Jaurová, Simona Petrík, Ivan Štefunko, Michal Truban, Tomáš Valášek, Irena Bihariová, Beáta Jurík, Tamara Stohlová, Jaroslav Spišiak, Ivan Korčok, Veronika Cifrová Ostrihoňová a Martin Pekár.
PS si každé dva roky volí na sneme nové vedenie. Šimečka vedie PS od roku 2022, opätovne ho zvolili za predsedu v máji 2024. Pred Šimečkom viedla PS od roku 2020 Irena Bihariová, predtým Michal Truban a Ivan Štefunko. Predsedníctvo podľa informácií na webe PS tvorí aktuálne predseda a 19 členov. Podpredsedami hnutia sú Zora Jaurová, Štefunko, Truban, Tomáš Valášek a Simona Petrík.