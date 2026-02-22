Žiaden psychický problém netreba zľahčovať. Upozornila na to Liga za duševné zdravie (LDZ) s tým, že na linku dôvery sa môže obrátiť každý.
„Žiaden psychický problém, nervozita, zmätok či vyčerpanie by nemali byť brané na ľahkú váhu. Dopraj sám/sama sebe čas a zavolaj na linku dôvery už dnes. Linka dôvery je určená aj tebe, a ver, že ak sa budeš chcieť o seba starať, oceníme to. Aj volanie o pomoc je jedným zo spôsobov, ako sa o seba starať,“ odkázala ľuďom na sociálnej sieti.
Apelovala na nich, aby si nenahovárali, že na linke dôvery berú miesto niekomu, kto ho potrebuje viac. „Každá psychická bolesť je vážna a určite ju netreba zľahčovať. Neexistuje dôvod na to, aby ste ju porovnávali s bolesťou iných. Linka dôvery je dostupná pre všetkých, ktorí to v danej chvíli potrebujú,“ zdôraznila.
Pripomenula, že na linku dôvery nevolajú len ľudia v akútnej kríze, ale aj tí, ktorí sú zmätení, smutní či preťažení.