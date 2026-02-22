Veľké sklamanie prevládalo v pocitoch slovenských hokejistov po zápase o bronz na ZOH 2026 v Miláne. Po prehre s Fínskom 1:6 len ťažko hľadali slová. Útočníka Miloša Kelemena najviac mrzel fakt, že skvelá partia nedosiahla na úspech, ktorý si podľa neho zaslúžila.
Slováci sa v zápase držali a hoci Fíni viedli 2:0, gól Tomáša Tatara na konci druhej tretiny im vlial energiu. Potom však prišiel v tretej tretine faul Adama Ružičku a inkasovaný gól, vzápätí dali Fíni ešte jeden. „Rozhodol gól na 3:1, škoda toho. Mali sme dobrý štart do tretej tretiny, boli sme blízko ku gólu. Mal som pocit, že Fíni pomaly odpadávali, ale my sme im dali šancu blbosťou. Je to škoda,“ povedal Kelemen.
Zverenci Vladimíra Országha pritom držali s favoritom krok 50 minút a gól na 2:2 visel vo vzduchu. „Bolo cítiť, že im dochádzajú sily. Mali včera ťažký zápas, takisto ako my, ale tým gólom sme sa dostali na koňa. Je to fakt škoda, že sme to nedotiahli,“ dodal útočník SR.
Štvrté miesto je však pre slovenský hokej rozhodne úspech. Všetky tri tímy pred Slovákmi mali kádre zložené výlučne z hráčov NHL. Rovnako ako Švédi, ktorí skončili svoju cestu vo štvrťfinále. „Už včera proti USA to malo skončiť inak. Keď je človek tak blízko, chce domov doniesť medailu. Teraz prevláda veľké sklamanie, neviem, kedy sa to môže zopakovať. Taká partia, aká sa tu stretla, to neviem, či ešte niekedy bude. Budeme dúfať. Ale tvrdou prácou sme sa dostali blízko a chceli sme to zavŕšiť nejakým cenným kovom aj pre všetkých doma. Ale hlavne pre nás, mrzí nás to,“ konštatoval Kelemen.
Napriek sklamaniu po poslednom zápase na turnaji si však slovenský útočník odnesie aj emotívne zážitky. „Postup cez Nemecko bol pekný a dá sa povedať, že aj tie zlé emócie si budem pamätať. Je to pre mňa ponaučenie v hokejovej kariére aj v živote do budúcna. Jednoducho taký je šport, veci nejdú vždy tak, ako by sme chceli. Dnes sme mali viac šancí, ale treba dať kredit aj Samovi Hlavajovi, pochytal dosť, Fíni dali aj tyčky. Mali sme pár góloviek aj v tej prvej tretine. Ale to športové šťastie bolo trošku na ich strane a taký je život. Teraz sa musíme vrátiť a ďalej pracovať. Uvidíme, ako to pôjde ďalej.“