Popularita nórskej kráľovskej rodiny po sérii škandálov klesla na historické minimum. Vyplýva to z prieskumu zverejneného v sobotu nórskym verejnoprávnym vysielateľom NRK.
Kráľovskú rodinu v súčasnosti podporuje iba 60 percent Nórov. Ide tak o desaťpercentný pokles v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom a podľa NRK je to najnižšia zaznamenaná podpora v histórii.
Meno princeznej Mette-Marit sa viackrát objavilo v dokumente zverejnenom americkým ministerstvom spravodlivosti, ktorý odhaľuje spojitosti medzi ňou a nebohým odsúdeným americkým sexuálnym delikventom Jeffreyom Epsteinom.
Syn princeznej Marius Borg Höiby, ktorý sa jej narodil vo vzťahu s Mortenom Borgom niekoľko rokov pred sobášom s nórskym korunným princom Haakonom, je obžalovaný v 38 prípadoch vrátane štyroch znásilnení. Dvadsaťdeväťročný muž sa k niektorým trestným činom priznal, no obvinenia zo znásilnení popiera.
Ďalší prieskum verejnej mienky, ktorý zverejnila stanica TV2 koncom januára, ukazuje, že podľa 47,6 percenta respondentov by sa Mette-Marit nemala stať kráľovnou. Naopak, 28,9 percenta respondentov uvádza, že by mala zastávať tento post.
Kráľ Harald V. (89) zostáva na základe prieskumu naďalej najobľúbenejším členom kráľovskej rodiny s 9,2 bodu z desiatich.