Nezvestného poľského turistu, ktorý sa stratil ešte 14. februára, našli v sobotu v Tichej doline bez známok života. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.
Po Poliakovi pátrala HZS od 18. februára na základe žiadosti poľského TOPR-u. V hľadaní muža pokračovali profesionálni horskí záchranári vrátane troch kynológov so služobnými psami i v sobotu. „Záchranári prepátrali žľab až na Kasprov vrch, pričom pri prehľadávaní oblasti našli stopy naznačujúce pád človeka smerom do Tichej doliny, pri ktorom padajúci utrpel pravdepodobne početné poranenia. Napriek nim však pokračoval v zostupe smerom k žltému turistickému chodníku vedúcemu na Kasprov vrch,“ priblížila HZS.
Po týchto zisteniach podľa nej nasadili kynológa a nezvestného našli bez známok života.
Poľský turista bol nezvestný od 14. februára, keď sa vybral lanovkou na Kasprov vrch. Napriek tomu, že mal zakúpený spiatočný lístok, do Zakopaného sa už nevrátil.